El expresidente y candidato brasileño Luiz Inácio Lula da Silva aseguró hoy que confía en que las Fuerzas Armadas no se embarcarán en las supuestas aventuras golpistas del mandatario Jair Bolsonaro en caso de perder la reelección el 2 de octubre y adelantó que si vence nombrará a un civil al frente del Ministerio de Defensa.

"Tengo seguridad de que las pavadas que Bolsonaro dice no tienen apoyo del alto comando y de los militares en actividad. No creo en el golpe, no creo que las Fuerzas Armadas acepten y eso y que la sociedad brasileña lo permita. Si él (por Bolsonaro) comienza a jugar con la democracia, pagará un precio muy caro", afirmó Lula en una entrevista con el portal de noticias brasileño UOL.

El exmandatario recordó que tuvo una relación positiva en su gestión (2003-2010) con los jefes de las tres Fuerzas Armadas y destacó que Bolsonaro es un excapitán que fue expulsado del Ejército por indisciplina a fines de los años 80.

"Bolsonaro va a intentar todo lo que quiera, pero hay que tener en cuenta que los militares son más responsables que Bolsonaro. Durante mi convivencia con ellos no tuve quejas de las Fuerzas Armadas, no tuve problemas, ayudaron en lo que era posible ayudar", afirmó Lula.

A la vez, repudió el intento de Bolsonaro de que las Fuerzas Armadas participen del escrutinio de las elecciones del 2 de octubre a raíz de las denuncias que hizo el presidente contra el sistema de urna electrónica y el Tribunal Superior Electoral.

Bolsonaro ha lanzado una serie de amenazas sobre la transparencia electoral y acusó a jueces del fuero electoral de trabajar en contra de su reelección.

Lula también anunció que volverá a nombrar a un civil en el Ministerio de Defensa en caso de victoria, luego de que en 2018 los militares pasaran a comandar la cartera por primera vez desde el fin de la dictadura, en 1985, por decisión del entonces presidente Michel Temer, una línea que continuó Bolsonaro.

"Siempre estuve a favor de un civil en el Ministerio de Defensa. Ni los militares quieren asumir en el Ministerio de Defnesa, porque ninguna fuerza quiere ser comandada por otra", dijo Lula, que reitró que las Fuerzas Armadas "no deben preocuparse por las urnas y sí por la defensa de la soberanía" de Brasil.

"Las Fuerzas Armadas tienen que cuidar las riquezas, la soberanía y las fronteras. Discutir las urnas y el sistema electoral es de la sociedad civil, de la justicia electoral y de los partidos políticos", aseguró el exsindicalista metalúrgico.

Si bien no quiso adelantar qué medidas de urgencia tomaría inicialmente en caso de vencer en las elecciones, aseguró que el desarrollo industrial deberá girar en torno al fortalecimiento de Petrobras para poder construir refinerías y transformarse de una empresa petrolera en una compañía de energía.

En ese marco, dijo que buscará reestablecer el sistema de regalías petroleras para abastecer un fondo para la educación que había instaurado el gobierno de Dilma Rousseff y que fue modificado con la asunción de Temer.

Lula descartó utilizar los 370 millones de dólares de reservas generadas durante su gestión para gastos corrientes y se posición a favor de eliminar el techo del gasto público instalado en 2016 por el gobierno de Temer, que mantiene inalterable el presupuesto por dos décadas.

Además, defendió que su ministro de Economía en caso de vencer sea alguien con visión política y no un técnico o un burócrata.

También acusó a Bolsonaro y a sus seguidores de la ultraderecha de haber instalado "el odio en el país" y vinculó ese clima político al asesinato del dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) Marcelo Arruda en Foz do Iguazú el mes pasado, asesinado por el policía bolsonarista Jorge Guaranho.

"Bolsonaro tiene responsabilidad en la muerte de Marcelo, porque él es el que instiga el odio entre sus seguidores, como hacía Donald Trump en Estados Unidos", afirmó.

Ante una pregunta del periodista Kennedy Alencar sobre si teme un atentado, Lula dijo que tiene "fe en Dios que no ocurrirá".

El líder del PT también defendió la posición de que se unifiquen los debates televisivos para poder participar.

En tanto, se refirió al poder que ha ganado desde 2021 el Centrao, la derecha tradicional que controla parte del parlamento y que es el sostén institucional del bolsonarismo con el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, del Partido Progresista (PP).

"El presidente no tiene fuerza, es una marioneta del Congreso", sostuvo sobre el poder del diputado Lira, quien ha establecido un reglamento de partidas presupuestarias entregadas a cada diputado para que inviertan en sus municipios que son parte de un presupuesto secreto. (Télam)