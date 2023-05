El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, destacó el fin de la emergencia sanitaria por el coronavirus anunciado hoy por la OMS y culpó al "gobierno negacionista" de su antecesor Jair Bolsonaro por las muertes que registró su país, el segundo más afectado por la pandemia en el mundo.

"Después de tres años, hoy por fin podemos decir que hemos salido de la emergencia sanitaria de la COVID-19. Desafortunadamente, Brasil, ha superado la marca de 700.000 muertes por el virus. Y creo que al menos la mitad de vidas se podrían haber salvado si no tuviéramos un gobierno negacionista", escribió Lula en su cuenta de Twitter.

El mandatario, que se encuentra en Londres para asistir mañana a la coronación de Carlos III, publicó un hilo en su perfil oficial de la red social en el que arremetió contra Bolsonaro, quien en pleno auge de la pandemia se negó a dar al coronavirus la importancia que merecía e incluso se negó a vacunarse.

"Vidas perdidas por la negación de la ciencia. Por un gobierno que no compró vacunas apenas se las ofrecieron al país y fomentó el uso de medicamentos sin comprobaciones científicas", señaló Lula, aunque remarcó que a pesar del fin de la emergencia sanitaria "la pandemia aún no ha terminado".

En ese sentido, el presidente brasileño instó a la población a inocularse las dosis de refuerzo y asegurarse de "tener siempre el calendario de vacunación completo".

"El Gobierno Federal fomentará la salud, la ciencia y la investigación en nuestro país. Actuará para preservar vidas", concluyó Lula.

La pandemia estalló en 2020, durante el gobierno del ultraderechista Bolsonaro (2019-2022), que calificó al coronavirus de "gripecita".

Brasil es el segundo país más afectado después de Estados Unidos, con más de 700.000 muertes y 37,4 millones de casos, según cifras del Ministerio de Salud.

La vacunación en el gigante sudamericano comenzó en enero de 2021 pero no por iniciativa del gobierno nacional, sino el de San Pablo, que adquirió la vacuna CoronaVac antes de que lo hiciera el Ministerio de Salud, que aplica AstraZeneca. Actualmente las autoridades autorizaron el inicio de la vacunación de la vacuna bivalente contra la Covid-19.

Hace dos días, la Policía brasileña allanó la casa de Bolsonaro en el marco de una investigación sobre la supuesta falsificación de certificados de vacunación contra el covid-19.

El exmandatario negó los señalamientos y acusó a las autoridades de intentar "fabricar un caso" en su contra.

"No hay adulteración de mi parte. No me vacuné, punto, eso nunca lo negué", dijo a periodistas frente a su vivienda. "Estoy realmente sorprendido por el allanamiento y las incautaciones", agregó.

El caso trata sobre una presunta "asociación criminal" sospechosa de insertar "datos falsos de vacunación contra el covid-19 en los sistemas" públicos de salud, informó la Policía Federal (PF) en un comunicado.

De esa forma buscaban "eludir" las restricciones sanitarias impuestas por las autoridades brasileñas y estadounidenses para prevenir la propagación del virus.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) levantó hoy el más alto nivel de alerta sobre la pandemia de Covid-19, que dejó "al menos 20 millones" de muertos en el planeta pero exhortó a los países a "no bajar la guardia", ya que "el virus llegó para quedarse" pese a que ahora la situación esté más controlada.

"Con gran esperanza declaro que la Covid-19 ya no es una emergencia sanitaria de alcance internacional", afirmó el director general del organismo sanitario, Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Télam)