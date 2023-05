El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aprovechó hoy el acto por el 1 de mayo junto a las centrales sindicales del país para volver a criticar al Banco Central por la tasa de interés, que estima alta y a la que asoció con el desempleo, luego de haber anunciado reajuste del salario mínimo y exenciones impositivas para trabajadores.

"No podemos seguir viviendo en un país donde la tasa de interés no controla la inflación; controla, de hecho, el desempleo en este país porque es responsable de parte de la situación que vivimos hoy", dijo durante el acto por el Día del Trabajador en San Pablo.

Lula vinculó el actual nivel de la tasa Selic -el tipo de interés básico de la economía, que actualmente está en 13,75%- al desempleo y dijo que ese nivel es en parte "responsable" de la situación del país, citó el portal de noticias G1, del grupo O Globo.

El presidente dijo, en un acto para celebrar el Día del Trabajo en São Paulo, que el tipo de interés es "responsable en parte" de la situación de Brasil. Lula dijo también que el Gobierno estudia eximir del impuesto sobre la renta la participación en los beneficios que reciben los empleados.

El mes pasado, al celebrar los 100 primeros días de su tercer gobierno, Lula había criticado al bolsonarista Roberto Campos Neto, presidente del Banco Central, por haber mantenido esa tasa de interés, enfriando la economía, para buscar una meta inflacionaria del 3,5%, algo que ni el mercado financiero considera alcanzable.

"Sigo pensando que 13,75% es una tasa muy alta de interés. Sigo pensando que están jugando con el país, sobre todo con el pueblo pobre y con los empresarios que quieren invertir. No lo ve el que no quiere", dijo Lula en esa ocasión.

El presidente del Banco Central tiene mandato por ley de independencia del órgano hasta 2024 y tiene autonomía operativa para fijar la tasa Selic para controlar la inflación.

Cuando los tipos de interés suben, los préstamos se encarecen y la economía se "enfría", lo que ayuda a controlar la inflación, pero, como consecuencia, reduce la expansión de la renta y el empleo.

En su cuenta de la red social Twitter, Lula publicó una foto del acto y sostuvo que "después de muchos años, el Día del Trabajo se ha convertido nuevamente en un día de logros, con un reajuste del salario mínimo y un aumento en la exención del impuesto a la renta".

"Cuente con nuestro gobierno", agregó.

De esta forma, el líder del Partido de los Trabajadores aludió a dos medidas adoptadas ayer, en la víspera del Día del Trabajador.

El domingo, en una declaración por cadena nacional de radio y televisión, Lula anunció que el salario mínimo será reajustado, de los actuales 1.302 reales (cerca de 58000 pesos argentinos) a 1.320 reales (58802 pesos argentinos), y que enviará al Congreso Nacional, en los próximos días, un proyecto de ley que propone el reajuste anual del salario mínimo por encima de la inflación.

En su discurso de ayer, Lula también mencionó el aumento del rango de exención del impuesto sobre la renta.

El presidente también dijo que, al final de su mandato, pretende elevar aún más esa exención.

Durante su discurso de hoy, el presidente citó los esfuerzos hacia una posible regulación del trabajo de aplicaciones.

"No hay problema en que un tipo trabaje en una app. Muchas veces, el tipo no quiere firmar un contrato. No hay ningún problema. Lo que queremos es que la persona que trabaja con aplicaciones tenga un compromiso con la seguridad social, porque si se enferma, o una mujer, tiene que haber cobertura para que esta persona sea tratada", dijo Lula.

Lula también dijo que el gobierno estudia la posibilidad de eximir del impuesto sobre la renta la parte de la Participación en las Utilidades (PLR) que reciben los empleados de las empresas que tienen este tipo de remuneración.

"A pedido de las centrales sindicales, hemos comenzado a estudiar, si el empleador no paga impuesto a la renta sobre la ganancia, si el empleador no paga impuesto a la renta sobre los dividendos que recibe, ¿por qué los trabajadores tienen que pagar impuesto sobre el PLR? ¿Por qué?", dijo.

El presidente también volvió a pedir la detención de los extremistas seguidores del exmandatario Jair Bolsonaro que participaron en la invasión de las sedes de los tres poderes el 8 de enero.

"Ustedes recuerdan que intentaron dar un golpe de Estado el día 8. Quiero terminar diciéndoles: todas las personas que intentaron dar un golpe serán arrestadas, porque este país quiere una democracia real", dijo Lula.

