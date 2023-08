El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dio hoy la bienvenida a Argentina y los demás países que ingresarán al bloque Brics de naciones emergentes y envió un "mensaje especial" al presidente Alberto Fernández, a quien llamó "gran amigo de Brasil y del mundo en desarrollo".

"Es con satisfacción que Brasil da la bienvenida a los Brics a Arabia Saudita, Argentina, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán", escribió Lula en la red social X luego de que él y otros líderes y dirigentes de los Brics, reunidos en una cumbre en Sudáfrica, anunciaran el ingreso al bloque de esos países el año próximo.

A relevância do BRICS é confirmada pelo interesse crescente que outros países demonstram de adesão ao agrupamento. Como indicou o Presidente Ramaphosa, é com satisfação que o Brasil dá as boas-vindas aos BRICS a Arábia Saudita, Argentina, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e…

"Dedico un mensaje especial al querido Alberto Fernández, presidente de Argentina y gran amigo de Brasil y del mundo en desarrollo", escribió en otro mensaje en la misma red.

"La relevancia de los Brics está confirmada por el interés creciente que otros países demostraron de sumarse al grupo", agregó. (Télam)