El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó de "insano" al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por querer "terminar" con la Franja de Gaza mediante bombardeos y otras acciones militares en represalia por los ataques del 7 de octubre del movimiento islamista palestino Hamas, informó la prensa local

"Lo que estamos viendo es un acto de insanidad del primer ministro de Israel queriendo terminar con la Franja de Gaza. Está lanzando misiles, no sabe en la cabeza de quién van a caer, no sabe si alguien va a morir, olvidando que allí no sólo hay soldados de Hamas, hay mujeres, hay niños", aseguró Lula a periodistas brasileños acreditados en la casa de gobierno.

El mandatario dijo que es necesario un alto al fuego en Medio Oriente para permitir la salida de civiles de la Franja de Gaza y que no ahorrará esfuerzos en sacar a los casi 30 brasileños que buscan salir del territorio palestino por el paso de Rafah, en la frontera con Egipto.

El Palacio de Itamaraty informó hoy que las comunicaciones entre la embajada brasileña en Ramallah, Cisjordania, y los brasileños que están en el sur de la Franja de Gaza se cortó porque Israel bombardeó las antenas de internet del enclave palestino.

"Vemos edificios que llevaron años para construirse, puentes, casas, todo destruido", se quejó Lula, según reflejó el diario económico Valor, que indicó que el presidente, en el día de su cumpleaños número 78, calificó de nuevo de "terrorista" la acción de Hamas del 7 de octubre, aunque aclaró que el país no considera terrorista al grupo, en línea con la ONU, por haber sido un movimiento que venció elecciones para gobernar Gaza.

También fustigó la actual composición del Consejo de Seguridad de la ONU que impide, a raíz del derecho a veto de sus cinco miembros permanentes, resoluciones que detengan la violencia.

Estados Unidos vetó la semana pasada una resolución de Brasil aprobada por 12 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad.

"Queremos terminar con el derecho a veto, que se apruebe lo que diga la mayoría.", dijo Lula en referencia a los miembros permanentes del Consejo, surgidos del mundo post Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Gran Bretaña. (Télam)