El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció hoy que encargó a su Gobierno un proyecto para la creación de un canal de televisión internacional brasileño con el objetivo de divulgar la cultura y las oportunidades de turismo y negocios en el país.

"Tenemos que tener un canal de televisión internacional. No puede ser que si queremos ver noticias de Brasil afuera del país tenemos que ver Telesur, que es un canal venezolano, hay que mostrar nuestras riquezas para el mundo, siempre me pregunté por qué no tenemos un canal internacional como otros países", aseguró Lula en el programa semanal Conversación con el Presidente.

El mandatario apuntó que ordenó un estudio para la creación de una señal internacional al ministro de Comunicación Social, Paulo Pimenta, en el marco de las acciones de divulgación de la imagen de Brasil en el mundo.

"En mis anteriores gobiernos intentamos hacer un canal así y no pudimos pero ahora creo que podemos hacer un esfuerzo especial para mostrar la cara de Brasil. No es mostrar al Gobierno ni al Congreso, sino simplemente Brasil como es", aseguró, citando lugares turísticos como el Delta del Rio Parnaiba, los Lençois Maranhenses y la oferta gastronómica y cultural de San Pablo.

En ese sentido, recordó que en el pasado fracasó en hacer un convenio con la red de medios públicos de Portugal.

Brasil posee una señal oficial local llamada TV Brasil, que depende de la Empresa Pública de Comunicación (EBC), que firmó convenios de intercambio de contenidos y cooperación con la Argentina.

Lula aseguró que su Gobierno "está devolviendo la sonrisa" al pueblo y citó que el 77% de las paritarias realizadas en el primer semestre fueron cerradas por encima de la inflación.

En ese marco, aseguró que Brasil crecerá más en 2023 de lo que había pronosticado a inicios del año el Fondo Monetario Internacional (0.9%), ya que el Gobierno espera superar el 2% de aumento del PBI.

"Todas las afirmaciones que hizo el FMI sobre Brasil van a fracasar porque vamos a crecer con distribución de ingreso para que las personas crezcan con el país. No es un milagro sino determinación para que el dinero circule en la sociedad. Ahora dicen que Lula está teniendo suerte porque todo está mejorando. ¿Dónde hay un arquero sin suerte, un centrodelantero sin suerte? El país tuvo suerte de haber elegido a la democracia", aseguró Lula. (Télam)