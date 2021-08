El líder opositor brasileño, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, pronosticó hoy que el presidente Jair Bolsonaro no logrará mantener su alianza con el llamado Centrao para las elecciones de 2022 y sostuvo que el Partido de los Trabajadores y sus aliados de izquierda necesitan trabajar para una mayoría en el Congreso "para cambiar la correlación de fuerzas" de cara a una profunda reforma tributaria.

"No se puede llevar adelante una agenda si no se tiene mayoría en el Congreso. No se pueden hacer reformas si tenemos a 270 latifundistas que son parlamentarios y ningún trabajador rural, si hay 300 empresarios y ningún sindicalista. Por eso hay que apostar a la elección de diputados y senadores, para cambiar la correlación de fuerzas", afirmó Lula.

Lo hizo al hablar en el estado de Piauí, durante su gira por la región noreste, en la cual junta apoyos para preparar una candidatura a la presidencia en 2022 para enfrentar a Bolsonaro, algo que calificó como la opción entre "la democracia contra el fascismo" y no entre dos extremos.

Lula hizo hincapié en tener apoyos legislativos para llevar adelante la reforma tributaria que sea progresiva y grave los lucros, dividendos y herencia.

MIRÁ TAMBIÉN Acuerdo entre pandillas armadas para permitir la ayuda a víctimas del sismo en Haití

"Queremos que los más ricos paguen impuesto sobre dividendos, lucros y herencia pero esto es difícil porque hay en el Congreso senadores y diputados que no quieren votar para que ellos mismos paguen lucros y dividendos. Por eso es necesario ganar el Congreso para una política justa que no haga pagar más proporcionalmente al que menos tiene o menos gana", explicó.

Lula también promovió una 'revolución digital' entre el Estado, los empresarios nacionales y las universidades "para salir de un atraso tecnológico de cuarenta años y disputar el empleo digital en el mundo".

El expresidente (2003-2010) quien está habilitado para competir luego de que se anularan por persecución política sus condenas en la Operación Lava Jato, calificó a Bolsonaro de "truculento" e "incapaz" de gobernar el país.

"Bolsonaro debe salir por un impeachment del Congreso, por un proceso de la corte o por el voto del pueblo el año que viene", dijo, tras lo cual analizó el pacto entre la ultraderecha bolsonarista y el bloque legislativo Centrao, conocido por los intercambios para lograr posiciones de poder.

MIRÁ TAMBIÉN EEUU ofrecerá una tercera dosis anticovid a su población pese que la OMS pide donar esas vacunas

Bolsonaro ha designado jefe de gabinete al líder del Partido Progresista, Ciro Nogueira, exaliado de Lula y de Dilma Rousseff en el Congreso.

"No sé cuánto tiempo seguirá Ciro Nogueira, será un casamiento más corto de lo que me imagino", afirmó Lula, argumentando que el Centrao tradicionalmente no forma bloques electorales y sí de gestión.

Lula reveló que ha entablado conversaciones con sectores del PP que no adhirieron al bolsonarismo.

El exsindicalista dijo que el PT no hará una "campaña rastrera" y que Bolsonaro "ha puesto en problemas" a las Fuerzas Armadas dando a militares más de 6.000 cargos en la administración "para un hábito que no es el de ellos".

"Nombra militares porque es un incompetente para hablar con la sociedad civil", subrayó Lula en la ciudad de Teresina, durante una larga conferencia de prensa. (Télam)