El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da SIlva, cuestionó hoy la rigidez de las metas de inflación del país y volvió a criticar al presidente del Banco Central, el bolsonarista Roberto Campos Neto, a quien acusó de servir a intereses ajenos a los de la sociedad por mantener una tasa de interés elevada que puede llevar a la quiebra a las empresas.

"Lo que yo pienso es que Brasil no necesita tener una meta de inflación tan rígida, como quieren hacer ahora, sin lograr alcanzarla. Necesitamos una meta que podamos alcanzar. La política monetaria tiene que ser móvil, no tiene que ser fija y eterna y tener en cuenta la sensibilidad de la realidad económica y las aspiraciones de la sociedad", aseguró Lula.

El Consejo Monetario Nacional -integrado por el Banco Central, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Planificación- es el que estudia las metas de inflación que fija la autoridad monetaria y debe reunirse en las próximas horas.

Actualmente la meta de inflación fijada por el Banco Central el año pasado es de 3,25% anual para 2023, con un techo de 4,75% y se espera incluso deflación para junio y julio.

MIRÁ TAMBIÉN Lula dice que hablará con Ortega sobre obispos detenidos

En declaraciones a Radio Gaúcha de Porto Alegre, Lula volvió a cuestionar la tasa de interés del 13,75% anual cuando el acumulado de 12 meses hasta mayo fue de 3,94%, conformando así la tasa de interés más cara del mundo.

Lula fustigó a Campos Neto, designado por Bolsonaro, aprobado por el Senado y con mandato hasta 2024 por la Ley de Banco Central independiente.

"Tenemos a un ciudadano que me parece que no entiende absolutamente nada sobre el país, no entiende nada sobre la gente, no siente nada por el sufrimiento de la gente y mantiene una tasa de interés para servir a los intereses de quién, ¿a qué intereses sirve en este momento?", cuestionó.

El presidente aseguró que la tasa de interés es "absurda" y si sigue elevada "habrá muchas empresas en quiebra porque nadie puede captar dinero para invertir

MIRÁ TAMBIÉN El expremier griego Tsipras renuncia como jefe del partido Syriza tras derrota electoral

"La tasa está incompatible con la inflación, no hay un sector de la economía, salvo el financiero, que esté a favor de esta tasa. El Senado tiene responsabilidad sobre el porque aceptó la designación del expresidente", dijo Lula.

Campos Neto fue convocado al Senado para dar explicaciones sobre la política monetaria, sobre todo porque la ley de independencia del Banco Central obliga a ese organismo a ocuparse de la inflación, del crecimiento y del empleo.

"El dinero tiene que circular, hay que acelerar el crédito, no se puede hacer capitalismo sin capital para toda las personas", subrayó el líder del Partido de los Trabajadores.

Pese que el Fondo Monetario Internacional pronosticó un crecimiento del 0,8% en 2023 para Brasil, el Gobierno de Lula estima que el avance del PBI este año será superior al 2%.

(Télam)