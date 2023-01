El flamante presidente brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva, prometió hoy “gobernar para 215 millones de personas” y no únicamente para quienes lo votaron, subrayó que “a nadie le interesa un país que vive en pie de guerra” e insistió en la necesidad de “unir al país, porque no existen dos Brasil, sino un único pueblo que comparte la virtud de no rendirse”.

En su discurso en el Palacio del Planalto, tras recibir la banda presidencial, Lula parafraseó un texto del chileno Pablo Neruda, al afirmar que los brasileños saben que “pueden cortar las flores pétalo a pétalo, pero todos saben que llegará la primavera. Y aquí ha llegado”.

(Télam)