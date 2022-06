(Por Ariadna Dacil Lanza, enviada especial).- Residentes de Bogotá encarnaban la gran polarización en Colombia al votar hoy en el balotaje presidencial, con algunos llenos de "entusiasmo" por el candidato de izquierda Gustavo Petro y otros favorables a su rival "antipolítica" Rodolfo Hernández porque quieren un cambio pero "sin saltar al vacío".

El sol se dejó ver en la mañana de Bogotá en un día clave de votación. Tras varios días de garúa, los bogotanos salieron a votar apenas con un abrigo liviano, pero en medio de un clima político más bien caliente por la incertidumbre del rumbo que asumirá "el cambio" que, aunque en sentido antagónico, promueven ambos candidatos.

Votar no es obligatorio en Colombia, y en la primera vuelta del 29 de mayo la participación estuvo apenas por encima del 54%, es decir, cerca de 21 millones de personas. En los comicios de hoy se prevé un nivel de concurrencia similar, y en la capital no se veían colas en los centros de votación.

Petro fue el candidato más votado en la primera vuelta a nivel nacional, pero en Bogotá fue superado por el aspirante de centro Sergio Fajardo, pese a haber sido alcalde de la ciudad capital.

“Mi voto inicialmente fue por Fajardo, pero no pasó (al balotaje). Ahorita es por Petro. Él propone una economía mixta y eso me gusta. Además soy mujer y no quiero que se vulneren mis derechos”, dijo a Télam Laura Cárdenas de 18 años, estudiante de Belleza.

Javier Mauricio, que votó en la zona de Villa Mayor, al sur de la ciudad capital, comentó a que era necesario un cambio y por eso él y su familia votaron por Petro pese a que su apoyo se remonta a la última campaña, cuando empezó a prestarle más atención.

"Fue senador, alcalde aquí e hizo mucho por la gente de bajos recursos. Está muy preparado", agregó.

"Soy petrista", dijo Rafael, un trabajador de un hotel que explicó que votaba por el candidato de izquierda porque si "si no es ahora, no va a haber cambio por mucho tiempo, porque no hay un líder así".

Sobre Hernández, comentó que "ha tenido en esta segunda etapa todo el apoyo del gobierno y de los grandes medios de comunicación".

En el sureño barrio bogotano de La Asunción, Melania, de 75 años y votante de Hernández, dijo: "Vamos bien, vamos bien, va ganado Rodolfo".

"Lo único a lo que aspiro es que gane él", agregó.

En una escuela del mismo barrio de clase media, votó Catalina, de 37 años quien aseguró que "este gobierno no ha dado oportunidades" y que si bien "necesitamos un cambio, no se trata de un salto al vacío".

Pese a usar esa misma expresión empleada por Petro, su voto fue por Hernández pese a que "le falta mucho".

Laura, de 33 años, tiene una máscara con la cara de Petro en su mano, expresa que está "entusiasmada" y agrega: "Tenemos mucha esperanza y fe en que haya un gran cambio"

En tanto, Gerónimo de 24 años, en el centro de la ciudad, comentó que está interesado en las propuestas económicas de los candidatos pero también el “desarrollo de la ciencia” y “la parte ambiental”.

Si bien no dijo a quién votó, aseguró que su candidato de primera vuelta no pasó al balotaje.

Ángela, abogada de 34 años, se maquilla en el colectivo mientras explica que votó en primera vuelta por Petro y hoy repetirá su elección.

Afirmó que tenía interés en las propuestas en torno a “las políticas públicas pospandemia” para lograr “una recuperación” y dijo que rechaza la propuesta de Hernández porque desconoce y busca “intervenir” en las “instituciones”.

Dos amigas de 32 años dijeron que “es importante votar no solo para pensar como persona sino como también como comunidad”, “votar con razón y no solo con fanatismo”, y agregaron que los dos candidatos tienen “cosas buenas y malas”.

“El gobierno ha dejado a muchas comunidades vulnerables, entonces creo que su propuesta de gobierno está pensando en darle valor a estar personas tan olvidadas”, dijo una de ellas, sin dar su nombre.

La otra comentó que estuvo de acuerdo con las reivindicaciones de las movilizaciones contra el Gobierno de Iván Duque de 2021 y que ahora vota pero no está “muy de acuerdo con que sean viables las propuestas de los dos candidatos”. (Télam)