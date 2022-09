Los talibanes rechazaron hoy acusaciones de la ONU sobre el retroceso de los derechos de las mujeres en Afganistán tras el regreso al poder de la organización militar islamista, y aseguraron que "miles" de mujeres afganas trabajan en empleos públicos, aunque algunas de ellas lo hacen "en casa".

Así lo señaló Sharafuddin Sharaf, jefe de gabinete del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales afgano, quien subrayó que "ni una sola mujer" funcionaria había sido despedida desde que los talibanes tomaron el poder.

Sin embargo -agregó-, a las empleadas de varios ministerios y departamentos gubernamentales en los que aún no se han implantado medidas para separar a los hombres de las mujeres no se les permite acudir a sus oficinas, pues "que mujeres y hombres trabajen juntos en una oficina no es posible en nuestro sistema islámico".

Añadió que cuando "no se las necesita", sus colegas masculinos tienen la "responsabilidad de hacer su trabajo", según declaraciones citadas por la agencia de noticias AFP.

A las empleadas de varios ministerios y servicios públicos no se les permitía ir a sus oficinas, para no mezclarse con los hombres, pero "siguen cobrando sus sueldos" quedándose en casa, concluyó.

Desde su regreso al poder en agosto de 2021, los talibanes impusieron severas restricciones a las niñas y las mujeres para que se ajusten a su visión radical del islam, alejándolas de la vida pública.

Los islamistas prohibieron la enseñanza secundaria para las niñas en la mayoría de provincias y vetaron a las mujeres de muchos empleos gubernamentales, además de ordenar a las mujeres a cubrirse totalmente en público, idealmente con una burka, el velo integral.

Ayer, un relator especial de la ONU denunció el "importante retroceso en los derechos de las mujeres y las niñas" desde que los talibanes volvieron al poder.

La misión de Naciones Unidas en Afganistán también acusó a los talibanes de intimidar y acosar a su personal femenino. Tres empleadas fueron detenidas de manera temporal e interrogadas.

El informe de la ONU es "tendencioso y está lejos de representar la realidad", dijo el portavoz del régimen Zabihullah Mujahid en un comunicado.

Aseguró que "miles de mujeres trabajan en la educación, la enseñanza superior, la salud (...). La vida de las mujeres ya no está amenazada en Afganistán, y nadie las deshonra", añadió. (Télam)