El éxodo de refugiados de la invasión rusa alcanzó los 2 millones, de acuerdo con el cálculo de la ONU, que sigue de cerca la evacuación de gente de Ucrania a lo largo de los denominados corredores seguros. El ataque ruso dejó atrapados a los habitantes dentro de las ciudades que se están quedando sin alimentos, agua y medicamentos en medio de la mayor guerra terrestre en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, según el análisis de la prensa norteamericana.

Los intentos anteriores de llevar a los civiles a un lugar seguro se derrumbaron con nuevos ataques, señala la agencia Associated Press, aunque los autobuses alcanzaban a salir ayer de Sumy por caminos nevados. En Ucrania se produce una doble migración, la interna, entre sus ciudades y la mayor, que es la de quienes se van al exterior, con rumbo a los puntos cardinales por donde encuentren salida. Una diáspora.

We have already started the evacuation of civilians from Sumy to Poltava, including foreign students.

"El número de personas que escaparán de esta guerra en la UE puede llegar a alcanzar los 5 millones", dijo el alto representante de la UE, Josep Borrell, en una conferencia de prensa tras una reunión informal de ministros de Desarrollo de la UE en Montpellier, Francia, según el corresponsal Ukrinform. Safa Msehli, portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU, tuiteó que 2 millones ya se han ido, incluidas al menos 100.000 personas que no son ucranianas.

La viceprimer ministra Iryna Vereshchuk dijo que se enviaron 30 autobuses desde Zaporiyia a Mariupol con ayuda humanitaria, incluida agua, alimentos básicos y medicamentos, y que se utilizarán para sacar a los civiles.

Las demandas de pasajes efectivos aumentaron en medio de la intensificación de los bombardeos de las fuerzas rusas. La ciudad sitiada de Mariupol tenía escasez de agua, alimentos y energía, y las redes de telefonía celular no funcionan

Las tiendas fueron saqueadas mientras los residentes buscan artículos esenciales.

La policía recorrió la ciudad y aconsejó a las personas que permanecieran en los refugios hasta que escucharan mensajes oficiales transmitidos por altavoces para evacuar. Los hospitales de Mariupol se enfrentan a una grave escasez de antibióticos y analgésicos, y los médicos realizaron algunos procedimientos de emergencia sin ellos, sigue la AP.

La falta de servicio telefónico provocó que los ciudadanos ansiosos se acercaran a extraños para preguntarles si conocían a familiares que vivían en otras partes de la ciudad y si estaban a salvo. La batalla por Mariupol es crucial porque su captura podría permitir a Moscú establecer un corredor terrestre hacia Crimea.

