Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE celebraron este lunes su primera reunión fuera del bloque en Ucrania, una muestra de apoyo al país después de que un candidato prorruso ganara las elecciones en Eslovaquia y el Congreso de Estados Unidos omitiera financiación para Kiev de un proyecto de ley de gastos.

"Estamos convocando una reunión histórica de Ministros de Asuntos Exteriores de la UE aquí en Ucrania, país candidato y futuro miembro de la UE. Estamos aquí para expresar nuestra solidaridad y apoyo al pueblo ucraniano", destacó Josep Borrell Fontelles en X.

El Ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, señaló que estaba orgulloso de ser el anfitrión de la reunión: "Por primera vez en la historia, fuera de las fronteras actuales de la UE. Pero también dentro de sus fronteras futuras".

Washington insiste en que su firme apoyo militar y político a Ucrania no flaqueó, a pesar de que el Congreso excluyó los fondos ucranianos de un acuerdo de gasto de emergencia alcanzado el fin de semana para evitar un cierre del gobierno.

Aunque los partidarios republicanos de derecha del expresidente Donald Trump pidieron cada vez más que se detenga la financiación de Ucrania, la administración del presidente Joe Biden dice que espera que la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, apruebe una medida para mantener el flujo de ayuda.

Biden presionó el domingo a los republicanos del Congreso para que respaldaran la ayuda, diciendo que estaba "harto y cansado" de la política arriesgada que casi había cerrado el gobierno. Kuleba de Ucrania declaró a los periodistas que Kiev todavía confiaba en el respaldo de Estados Unidos.

"No sentimos que el apoyo de los Estados Unidos haya sido destrozado... porque Estados Unidos entiende que lo que está en juego en Ucrania es mucho más grande que sólo" un país, aclaró a los periodistas mientras saludaba a Borrell. Precisó que la cuestión era si lo que ocurrió en el Congreso de Estados Unidos el fin de semana fue "un incidente o un sistema".

"Creo que fue un incidente. Tenemos una discusión muy profunda con ambas partes del Congreso: republicanos y demócratas", describió.

Qué pasó en Eslovaquia

En Europa, el ex primer ministro prorruso Fico obtuvo la mayor cantidad de votos en las elecciones celebradas en Eslovaquia el domingo y tendrá una primera oportunidad de formar gobierno. Su campaña había pedido que "ni una sola ronda" de municiones de las reservas de Eslovaquia fuera enviada a Ucrania.

"No vamos a cambiar que estamos preparados para ayudar a Ucrania de manera humanitaria. Estamos dispuestos a ayudar en la reconstrucción del Estado, pero ustedes conocen nuestra opinión sobre el armamento de Ucrania", explicó Fico en una conferencia de prensa después de su victoria.

Eslovaquia, un Estado de la OTAN con una pequeña frontera con Ucrania, acogió refugiados y, bajo el gobierno saliente, proporcionó un suministro desproporcionadamente importante de armas, en particular siendo uno de los primeros en enviar aviones de combate.

Hasta ahora, la UE logró mantener su firme postura proucraniana a pesar de la presión de Hungría, cuyo líder nacionalista Viktor Orban denuncia periódicamente sanciones a Moscú.

Para formar gobierno, Fico tendría que establecer una coalición con al menos otro partido que no comparta públicamente su posición sobre Ucrania.

"Creo que es demasiado pronto para juzgar cómo afectarán estas elecciones al apoyo de Ucrania. Tenemos que esperar hasta que se forme la coalición", analizó el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania. Reuters-NA NA