La dura derrota de Portugal ante Marruecos por 1 a 0 en los cuartos de final, significó la despedida del Mundial de Qatar 2022 y los jugadores lusos apuntaron contra el árbitro argentino Facundo Tello y la Selección albiceleste. Uno de los más molestos fue el experimentado defensor Pepe, de 39 años, quien lanzó críticas hacia Argentina tras no acceder a las semifinales: "Es inaceptable que un árbitro argentino arbitre nuestro partido. Después de lo que pasó ayer con Messi, que les den el título". "Después, tuvimos la sensación de la arrogancia del equipo arbitral. Argentina será campeona. Fueron cinco árbitros argentinos. Qué más puedo decir. Veamos qué pasa", siguió Pepe contra Tello, quién fue el juez principal. Además, no se quedó ahí y siguió con las críticas hacia la Selección y remarcó: "Recibimos un gol que no esperábamos, pero tengo que decir que esto es más fuerte que yo y lo voy a tener que decir. Argentina será campeona". Por último, Pepe señaló cuáles fueron los fallos arbitrales que a su entender Tello no quiso cobrar y explicó: "No vio la jugada que podía haber sido penalti a Bruno Fernandes. Tuvimos la capacidad de ganar esta Copa del Mundo. Hablando, hablando toda Argentina y el árbitro viene aquí a pitar". "No digo que venga condicionado... pero ¿a qué jugamos el segundo tiempo? El portero se tiró al suelo. Solo quedaban ocho minutos del tiempo de descuento. Trabajamos en serio y el árbitro ¿ocho minutos?", sentenció. Por otra parte, el mediocampista Bruno Fernandes también se sumó a la ola de críticas y fue tajante: "No sé si le van a dar la Copa a Argentina. Voy a decir lo que pienso y que se jodan. Es muy extraño que nos pite un árbitro de un equipo que sigue en la Copa

Han inclinado el campo contra nosotros claramente".