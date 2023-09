Corea del Norte adoptó una enmienda constitucional para consagrar su política sobre la fuerza nuclear, informaron los medios estatales, mientras que el líder del país prometió acelerar la producción de armas nucleares para disuadir lo que llamó provocaciones estadounidenses. El parlamento norcoreano, la Asamblea Popular Suprema, adoptó por unanimidad en una reunión de dos días que concluyó el miércoles la revisión de la constitución para estipular que Corea del Norte "desarrolla armas altamente nucleares para garantizar" sus "derechos a la existencia" y a "disuadir la guerra", afirmó la agencia de noticias KCNA. "La política de construcción de fuerzas nucleares de la RPDC se ha hecho permanente como ley básica del estado, que nadie puede violar de ninguna manera", enfatizó el líder norcoreano Kim Jong Un, dirigiéndose al parlamento. RPDC son las iniciales del nombre oficial del Norte, República Popular Democrática de Corea. Pidió "impulsar exponencialmente la producción de armas nucleares y diversificar los medios de ataque nuclear y desplegarlos en diferentes servicios", al alegar que los Estados Unidos llegaron a extremos en sus provocaciones militares con ejercicios y el despliegue de activos estratégicos en la región. La enmienda se produce un año después de que Corea del Norte consagrara oficialmente en la ley el derecho a utilizar ataques nucleares preventivos para protegerse, una medida que, según Kim, haría que su estatus nuclear fuera "irreversible". Kim instó a los funcionarios a promover aún más la solidaridad con las naciones que se oponen a Estados Unidos, denunciando la cooperación trilateral entre Estados Unidos, Corea del Sur y Japón como la "OTAN en versión asiática". "Esta es simplemente la peor amenaza real, no una retórica amenazante o una entidad imaginaria", resaltó el mandatario, según la agencia de noticias Reuters. Kim regresó a su país la semana pasada de un inusual viaje a Rusia durante el cual él y el presidente ruso Vladimir Putin acordaron impulsar la cooperación militar y económica. Funcionarios estadounidenses y surcoreanos expresaron preocupación de que Pyongyang pueda estar buscando ayuda tecnológica para sus programas nuclear y de misiles mientras que Moscú intentaría adquirir municiones del Norte para complementar sus menguantes existencias para la guerra en Ucrania. Los analistas dijeron que la enmienda de la Constitución por parte de Corea del Norte indica una mayor aceleración de su impulso para el desarrollo de armas nucleares, y probablemente será seguida por una mayor cooperación militar con Moscú, dada la reciente visita de Kim a Rusia. "La nueva Guerra Fría en la región del noreste de Asia y las tensiones militares en la península de Corea se intensificarán", afirmó Yang Moo-jin, profesor de la Universidad de Estudios Norcoreanos en Seúl. El martes, el presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, advirtió a Pyongyang contra el uso de armas nucleares, mientras Seúl organizaba el primer desfile militar a gran escala en una década, con armas que iban desde misiles balísticos hasta tanques recorriendo Seúl en una demostración de fuerza. El anuncio del Parlamento también se produce después de que los medios estatales norcoreanos dijeran el miércoles que Pyongyang había decidido expulsar al soldado Travis King , el soldado estadounidense que huyó a Corea del Norte en julio.. El submarino de Taiwán. Taiwán presentó el jueves su primer submarino desarrollado localmente, un paso importante en un proyecto destinado a fortalecer la defensa y la disuasión de la isla contra la marina china, aunque no entrará en servicio hasta dentro de dos años. Taiwán, que China reclama como su propio territorio, hizo del programa de submarinos autóctonos una parte clave de un ambicioso proyecto para modernizar sus fuerzas armadas mientras que Pekín realiza ejercicios militares casi a diario para afirmar su soberanía. La presidenta Tsai Ing-wen, quien inició el plan cuando asumió el cargo en 2016, mostró el jueves el primero de ocho nuevos submarinos en la ciudad sureña de Kaohsiung. "En el pasado, un submarino desarrollado localmente se consideraba una tarea imposible. Pero hoy, un submarino diseñado y fabricado por el pueblo de nuestro país está ante nuestros ojos", explicó Tsai, añadiendo que jugaría un papel importante en el fortalecimiento de la marina. "Incluso si existen riesgos, y no importa cuántos desafíos haya, Taiwán debe dar este paso y permitir que la política de defensa nacional autosuficiente crezca y florezca en nuestra tierra", detalló Tsai, de pie frente al barco, llamado el Narval. La bandera roja de Taiwán, que representaba un sol blanco contra un cielo azul, estaba enrollada alrededor de la proa del submarino. Tsai informó que el Narwhal entrará en servicio en 2025, uniéndose a dos submarinos existentes adquiridos en los Países Bajos en la década de 1980. El Ministerio de Defensa de China, respondiendo a una pregunta en una conferencia de prensa mensual sobre el submarino y cómo podría evitar que China rodee la isla, aseguró que Taiwán se estaba "sobrevalorando a sí mismo e intentando algo imposible". "En cuanto a hablar de impedir que el Ejército Popular de Liberación entre en el Océano Pacífico, es una tontería", destacó el portavoz Wu Qian a los periodistas en Beijing. El programa de submarinos autóctonos se basó en la experiencia y la tecnología de varios países, un gran avance para Taiwán, diplomáticamente aislado. La embajadora de facto de los Estados Unidos en Taiwán, Sandra Oudkirk, asistió a la ceremonia, subrayando la importancia de la relación de seguridad de su país con la isla a pesar de la falta de vínculos oficiales. Sin ir más lejos, los Estados Unidos son los mayores proveedores de armas de Taiwán, algo que les granjea la hostilidad de China. En declaraciones a los periodistas en Taipei, el ministro de Asuntos Exteriores de Taiwán, Joseph Wu, comentó que ante una creciente amenaza de las tácticas de presión militar de la "zona gris" de China cerca de la isla con actividades aéreas y navales, Taiwán tenía que fortalecer sus defensas. "Tener un nuevo submarino es una de esas estrategias

Para cualquiera que cuestione la estrategia submarina de Taiwán, yo sería un firme defensor de que Taiwán adquiera submarinos porque eso es necesario para disuadir la guerra", comentó Wu. Taiwán espera desplegar al menos dos de estos submarinos desarrollados localmente para 2027, y posiblemente equipar modelos posteriores con misiles, confió este mes el jefe del programa. El primer submarino, con un precio de 49.360 millones de dólares canadienses (1.530 millones de dólares), utilizará un sistema de combate de Lockheed Martin Corp y llevará torpedos pesados ​​Mark 48 de fabricación estadounidense. Entrará en pruebas en el mar el próximo mes antes de ser entregado a la marina a fines de 2024. El almirante Huang Shu-kuang, asesor de seguridad de Tsai que dirige el programa, describió los submarinos como un "disuasivo estratégico" que también puede ayudar a mantener la "línea de vida" de la isla con el Pacífico al mantener abiertos los puertos a lo largo de la costa oriental de Taiwán. Reuters-NA NA