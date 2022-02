Las relaciones entre México y España deben entrar en "una pausa" como forma de recuperar el respeto y mejorar el rol de empresas ibéricas en territorio mexicano, estimó hoy el presidente Andrés López Obrador, quien vaticinó que los vínculos pueden mejorar cuando cambien los respectivos gobiernos.

"La pausa es: vamos a darnos tiempo para respetarnos y que no nos vean como tierra de conquista. Sí queremos tener buenas relaciones con todos los gobiernos, pero no queremos que nos roben", remarcó López Obrador en su habitual conferencia de prensa diaria.

Aún así, el mandatario buscó después bajar el tono de su afirmación, al señalar que se trató solo de "un comentario" y negó que pueda oficializarse de alguna manera esa pausa que propone.

Insistió en que no estaba proponiendo una ruptura diplomática sino "ir más despacio, una pausa, un tiempo", y enumeró las ventajas de empresas españolas en acuerdos con los sucesivos Ejecutivos mexicanos.

Denunció las malas prácticas de algunas firmas, entre ellas Repsol, favorecida a su juicio durante el mandato presidencial de Felipe Calderón.

Mencionó concretamente la concesión de un contrato para extraer gas en la Cuenca de Burgos, pagado a precios "elevadísimos" y sin resultados.

"Al final se llegó a extraer menos gas que el que extraía Pemex cuando no había entregado el contrato", señaló, y el director mismo de Pemex, Octavio Romero Oropeza, alertó que se trataba de contratos con "todas las ventajas" para la empresa española, que "cobraba por perforar" pozos y acometió numerosas prospecciones que resultaban en "muy poca cantidad" de gas durante "muy pocos meses".

López Obrador también nombró otro acuerdo con Repsol, de 26.000 millones de dólares, para importar gas desde Perú.

Según el presidente, el contrato ni siquiera estaba firmado cuando "ya Repsol estaba comprando el gas en Perú asegurando que ya lo tenía vendido en México", un "arreglo" que concluyó con la cancelación del contrato cuando a la empresa española no le resultó rentable por la baja del precio y no pasó "absolutamente nada".

Finalmente, López Obrador aludió a contratos de Iberdrola y, ya más en detalle, a OHL, que vincula a la época de Enrique Peña Nieto.

Las críticas a Iberdrola se intensificaron en medio del trámite legislativo de una reforma impulsada por el Ejecutivo, que prevé ampliar el control estatal en el sector eléctrico.

El proyecto plantea reservar al menos 54% de la producción de electricidad a la estatal CFE, contra el 38% actual y el 62% que detenta el sector privado, incluida Iberdrola.

En el caso de la constructora, considera que se suscribieron contratos de forma "irregular", primando a la firma española por encima de otras propuestas presentadas por una empresa de Carlos Slim.

"No quiero hablar de los bancos, porque es otro capítulo", ironizó el presidente mexicano, según las agencias DPA y AFP.

"Era un contubernio arriba, una promiscuidad económica y política en la cúpula de los gobiernos de México y España. México llevaba la peor parte, nos saqueaban. Vale más darnos un tiempo, una pausa", insistió.

Desde la llegada de López Obrador a la presidencia, en diciembre de 2018, las relaciones de México con España se tensaron, en parte por los reclamos de López Obrador para que Madrid reconozca la violencia ejercida durante el período de la conquista y pidiera disculpas a los pueblos indígenas.

España es el primer socio comercial europeo de México con un intercambio de cerca de 10.000 millones de euros anuales, según estimaciones oficiales de 2020.

"Queremos tener buenas relaciones, pero no queremos que nos roben. Es el caso de las empresas españolas, si ahora no es buena la relación y a mí me gustaría que hasta nos tardáramos en que se normalizara, para hacer una pausa... Yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles, desde luego al pueblo de México y al pueblo de España", apuntó. (Télam)