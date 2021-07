El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reveló hoy que su hijo de 14 años se contagió de la Covid-19 "hace poco", sin ofrecer más detalles, e indicó que el virus en adolescentes no causa una enfermedad grave.

"Voy a dar un dato, se contagió Jesús Ernesto, mi hijo, hace poco, y estuvimos conviviendo porque no se sabía, porque a los adolescentes no les pega fuerte (la enfermedad) y yo ya estoy vacunado, no tuve problemas, ni la mamá", comentó el presidente mexicano en su habitual conferencia de prensa matutina.

Además, recordó que él y su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, "nos vacunamos con (la vacuna) AstraZeneca, entonces, esa es una prueba que la vacuna ayuda y protege", puntualizó AMLO, como se lo llama en México, quien se contagió el 22 de enero del año pasado y recibió la segunda dosis el 15 de junio.

En las últimas semanas, en México comenzó una tercera ola de contagios que afecta sobre todo a personas jóvenes

MIRÁ TAMBIÉN De 300 casos de pederastia cometidos en Polonia entre 2017 y 2020, 100 fueron cometidos por curas

Sin embargo, las autoridades sanitarias afirman que los jóvenes y adolescentes no presentan síntomas graves ni requieren hospitalización como es el caso de los adultos mayores, más vulnerables por morbilidades asociadas como diabetes e hipertensión, según informó la agencia de noticias Sputnik.

En cuanto a la vacunación, unos 42,42 millones de habitantes recibieron al menos una dosis y 24 millones la pauta completa, lo que significa un 33,3% de la población y un 19%, respectivamente.

En las últimas 24 horas, México reportó 171 muertes y 5,920 nuevos contagios en todo su territorio.

La mortalidad por la Covid-19 en México descendió a 2% y la letalidad es de 1,9%. (Télam)