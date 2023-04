El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), agradeció hoy las muestras de solidaridad del pueblo mexicano durante los días que debió guardar reposo para transitar su tercer contagio de Covid-19, y cuestionó el "amarillismo y la mala fe" de algunos medios al relatar su convalecencia.

"Me da mucho gusto estar de nuevo aquí con ustedes, primero agradecerle de todo corazón al pueblo de México por su apoyo, su solidaridad, si digo pueblo estoy pensando en casi todos los mexicanos que expresaron su preocupación por mi contagio de covid", dijo el jefe de Estado en declaraciones a la prensa desde el Palacio Nacional, residencia oficial del Presidente.

El gobernante, que contó que en los días de aislamiento solo tomó paracetamol, agradeció las muestras de cariño y buenos deseos que expresaron sus seguidores y sectores de la sociedad.

Sin embargo, cuestionó que en algunos medios de comunicación "hubo sensacionalismo, amarillismo y mala fe", que generó preocupación injustificada sobre la salud del mandatario de 69 años.

"Estamos bien y con muchos deseos de seguir transformando a nuestro país, en beneficio de nuestro querido pueblo", puntualizó, citado por la agencia de noticias rusa Sputnik.

Durante su ausencia de cuatro días, el titular federal de Gobernación, Adán Augusto López, estuvo a cargo de las conferencias de prensa que a diario brinda el Gobierno para explicar sus decisiones.

Hace dos días, el mandatario reveló que el fin de semana sufrió un desmayo por una baja de la presión como una complicación de la Covid-19.

"Se me complicó porque me fui a una gira muy intensa (...) y ahí me hizo crisis porque se me bajó de repente la presión (…) estando en una reunión (...) como que me quedé dormido", informó el mandatario en un video divulgado en sus redes sociales.

"No perdí el conocimiento, sí tuve esa situación de desmayo transitorio", explicó.

López Obrador anunció el domingo pasado su tercer contagio, cuando se encontraba en el estado suroriental de Yucatán, donde supervisaba la construcción del ferrocarril del Tren Maya, un recorrido turístico de 1.550 kilómetros.

En enero de 2021, López Obrador se infectó por primera vez 19 y estuvo en confinamiento junto con su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, y su hijo menor.

El 12 de enero de 2022 anunció un segundo contagio.

En septiembre del año pasado, se revelaron partes médicos de enero de 2022, cuando al presidente se le realizó cateterismo por riesgo de padecer un infarto cardíaco. (Télam)