El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, exigió hoy no responsabilizar a su Gobierno por los "lamentables casos de asesinatos" a periodistas, luego de protestas en distintos puntos del país por la muerte de seis comunicadores en lo que va del 2022.

"Hay que proteger a todos: ricos, pobres, periodistas honestos y mercenarios (...) pero no utilizar esos lamentables hechos para atacar al Gobierno que represento", dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina, según consignó el medio local El Universal.

El mandatario mexicano mostró su desacuerdo con "la utilización del dolor ajeno" y los "lamentables casos de asesinatos" para atacar al Ejecutivo.

"Nosotros no somos represores (...) Y vamos a seguir defendiendo a los periodistas", agregó, informó la agencia de noticias Europa Press.

Además, desligó la responsabilidad de su administración en estos hechos, la que, según él, garantiza el derecho de manifestación y de libre expresión.

Por último, aseguró que "la violencia se tiene que ir resolviendo" a través de la eliminación de un "Estado represor" y de que "no haya impunidad".

En lo que va del año ya fueron asesinados seis periodistas en distintos hechos, según un recuento de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF).

Estos crímenes impulsaron a decenas de profesionales a protestar esta semana en varias ciudades del país.

En Ciudad de México, periodistas marcharon frente a la sede de la secretaría de Gobernación, donde colocaron fotografías de los reporteros asesinados este año junto con velas.

Los comunicadores también mostraron pancartas con las leyendas "El Estado no me cuida, me mata" y "la precarización de las y los periodistas también es violencia".

El internacional Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) informó recientemente que en los últimos 30 años cerca de 140 profesionales de la comunicación fueron asesinados en México, lo que convierte al país en uno de los más peligrosos para ejercer la profesión.

Además, según la Secretaría de Gobernación de México, al menos 495 periodistas (155 mujeres y 360 hombres) están actualmente bajo el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. (Télam)