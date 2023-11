El presidente de México, Andrés López Obrador, anunció hoy que volverá a enviar antes del final de su mandato al Congreso el proyecto de reforma constitucional para incorporar a las Fuerzas Armadas a la Guardia Nacional (GN), encargada de la seguridad pública, que fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia en abril pasado.

"Para la Guardia Nacional, antes de que yo me vaya, voy a hacer el último intento de enviar la iniciativa de reforma para que quede dependiendo de la Secretaría de la Defensa, para que no se eche a perder, para que no se corrompa", anticipó López Obrador.

En conferencia de prensa, el mandatario dijo que insistirá con su iniciativa, que fue aprobada con el apoyo de un sector de la oposición pero luego cuestionada por la Corte Suprema.

En abril último, la máxima instancia judicial del país consideró al proyecto aprobado como una violación del artículo 21 de la Constitución, que establece el carácter civil de la GN, dependencia de la Seguridad Pública encargada de combatir la delincuencia.

Una reforma de la Carta Magna requiere de dos terceras partes en ambas cámaras del Congreso, "mayoría calificada" que el oficialismo perdió en las elecciones de medio mandato presidencial de 2021.

"La voy a enviar otra vez, y si ya no se puede, cuando menos hay constancia; si quien llega (a la presidencia) tiene mayoría calificada en el Congreso, va a poder reformar la Constitución y se va a lograr eso", agregó López Obrador, según la agencia Sputnik.

Explicó que a quien lo suceda él le “recomendaría” que la Guardia Nacional quede bajo la órbita de la Secretaría de la Defensa. “Así de claro", afirmó.

El gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) sólo tiene "mayoría simple" en el Congreso (la mitad de asientos más un voto), para emitir leyes secundarias, pero no le alcanza para modificar la ley primaria constitucional, además de tener un fallo en contra en el pleno de la Suprema Corte de Justicia.

El presidente también rechazó críticas de organismos internacionales y defensores de víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas por soldados, que consideran ese paso como un proceso de "militarización".

"Que no me vengan con el cuento de la militarización, que ya han engañado y manipulado mucho con eso", sentenció.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Volker Türk, evaluó en abril pasado "fundamental asegurar el carácter civil de la Guardia Nacional", apegada a los estándares internacionales.

En un pronunciamiento escrito, el alto responsable de la ONU exhortó a mejorar las capacidades de las fuerzas de seguridad civiles y a una limitación del papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, atento a las denuncias de violaciones a los DDHH de parte de soldados.

López Obrador retomó esa controversia y expresó: "que no se olvide que nuestro Ejército es distinto a otros ejércitos; este es un ejército que surge del movimiento revolucionario", que estalló en 1910.

El mandatario remarcó que las tropas mexicanas "son hijos de campesinos, de obreros, de comerciantes, de profesionales, hijos de militares", y reivindicó el rol creciente de las Fuerzas Armadas en funciones que corresponden a autoridades civiles.

"Para terminar, no saben lo que nos han ayudado para lograr lo que hemos alcanzado marinos y soldados; no hubiese yo podido salir adelante", puntualizó.

El mandatario reseñó que las Fuerzas Armadas ayudaron con sus hospitales durante la pandemia de Covid-19 y destacó que los ingenieros militares construyeron 2.700 sucursales del Banco del Bienestar en todo el país para el pago de programas sociales y recibir remesas desde EEUU.

Los militares también administran aduanas, participan en programas de vacunación, reparten programa sociales, siembran viveros para el plan de reforestación Sembrando Vida y participan en la obras estratégicas como el Tren Maya, dos aeropuertos internacionales y un ferrocarril interoceánico, entre otras obras. (Télam)