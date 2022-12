El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo hoy México seguirá reconociendo a Pedro Castillo como el presidente de Perú hasta que su destitución “se resuelva en términos de legalidad”, y negó que practique actos de "injerencismo" por la crisis política del país andino.

Castillo fue destituido por el Congreso y se encuentra detenido desde la semana pasada, después de que ordenara la disolución del parlamento unicameral.

Ayer, en un comunicado conjunto, los gobiernos de la Argentina, Colombia, México y Bolivia hicieron un llamado para que se priorice "la voluntad ciudadana" en Perú y exhortaron a "quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio".

Hoy, en conferencia de prensa, AMLO, como conocen al mandatario mexicano en su país", retomó el tema y aseguró que es imperativo "respetar la voluntad del pueblo que lo eligió (a Castillo), reconocer que ganó democráticamente y que no se le puede destituir".

Admitió que aunque esa prerrogativa está establecida en la Constitución peruana, tiene un problema, una falla antidemocrática de origen".

En consecuencia, el Gobierno de México seguirá reconociendo a Pedro Castillo como el presidente de Perú hasta que su destitución “se resuelva en términos de legalidad”, señaló.

Asimismo, rechazó un señalamiento de la Cancillería peruana, que denunció que "las expresiones de las autoridades mexicanas constituyen una injerencia en los asuntos internos del Perú, y no resultan consistentes con los acontecimientos", además de llamar a consultas al embajador mexicano.

"No es injerencismo (…), nuestro embajador (Pedro Monroy) está en su trabajo diplomático y es Relaciones Exteriores la que está a cargo de llevar este proceso", agregó el mandatario.

Monroy visitó a Castillo en un centro de detención donde recibió una petición de asilo político en México.

"Lo que siempre hemos estado sosteniendo, que la llamada cúpula política y los intereses económicos, los medios de comunicación, son los que provocan esta inestabilidad que perjudica a los pueblos", reafirmó López Obrador..

En cuanto al reconocimiento de la presidenta Dona Boluarte -quien ocupaba la vicepresidencia antes de la destitución de Castillo-, explicó que esa figura no existe en la tradición diplomática del país norteamericano.

"Lo del reconocimiento no existe en la diplomacia mexicana, es contrario a nuestros principios de política exterior (…) Ni para bien ni para mal, no existe en México el reconocimiento a ningún Gobierno extranjero", explicó.

Como consecuencia, expresó que la relación con Perú "está en pausa, a la espera de lo que suceda y ojala suceda una salida democrática".

El mandatario reafirmó la postura de México suscripta con Argentina, Bolivia y Colombia, y anunciada el ayer "para buscar una salida democrática sin violación a derechos humanos al conflicto de Perú y expresar nuestra solidaridad con el pueblo hermano que no debe ser víctima de represión".

Finalmente, sostuvo que "no hay normalidad política en Perú (…), está la gente en la calle, que también, dicho sea de paso, no se informa, los medios no informan".

Boluarte declaró estado de emergencia en "zonas de alta conflictividad social" en medio de violentas protestas y propuso adelantar las elecciones generales del Ejecutivo y Legislativo para abril de 2024. (Télam)