El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo hoy que no asistirá a la Cumbre de las Américas que se celebrará en junio si el anfitrión, Estados Unidos, excluye a algún país, en referencia a la posibilidad de que Cuba, Nicaragua y Venezuela queden fuera del encuentro, y en tal caso enviaría a una representación gubernamental en su lugar.

"Si se excluyen, si no se invita a todos, va a ir una representación del Gobierno de México, pero no iría yo, me representaría el canciller, Marcelo Ebrard", declaró el mandatario durante su conferencia de prensa matutina desde el Palacio Nacional, citado por la agencia de noticias cubana Prensa Latina.

El mandatario explicó que se trataría de un mensaje de protesta, dado que no desea que "continúe la misma política en América" y desea "en los hechos hacer valer la independencia, la soberanía y manifestarme por la fraternidad universal".

Altos funcionarios estadounidenses expresaron la semana pasada que Washington descarta invitar a los presidentes de Cuba, Nicaragua y Venezuela a la próxima Cumbre de las Américas, porque considera que "no respetan la Carta Democrática" de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En el continente americano "no estamos para confrontación, estamos para hermanarnos, para unirnos, y aunque tengamos diferencias, las podemos resolver cuando menos escuchándonos, dialogando; pero no excluyendo a nadie, nadie tiene el derecho de excluir, que nadie excluya a nadie", enfatizó López Obrador.

El mandatario mexicano conversó sobre el tema de la Cumbre con su homólogo estadounidense, Joe Biden, el 29 de abril, y el 3 de mayo los jefes de la diplomacia de ambos países, Ebrard y Anthony Blinken, respectivamente, abordaron el tema con el planteamiento de México de invitar a todos los países.

El anuncio de AMLO fue hecho dos días después de su primera visita oficial a Cuba, en el marco de una gira por Centroamérica realizada el fin de semana para abordar temas de migración y cooperación para el desarrollo.

Con este anuncio, López Obrador se suma a lo declarado la semana pasada por los países de la Comunidad del Caribe (Caricom) que manifestaron la decisión de no asistir al cónclave si persiste la anunciada intención estadounidense de excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

El embajador de Antigua y Barbuda en Washington, Ronald Sanders, expresó que si el presidente Joe Biden excluye a estos tres países de la Cumbre, las 14 naciones nucleadas en la Caricom no asistirán al encuentro.

El diplomático aseveró que "al igual que si se sigue reconociendo a (el presidente encargado de Venezuela, Juan) Guaidó, varios estados del Caribe no irán. La Cumbre de las Américas no es una reunión de Estados Unidos, por lo que no puede decidir quién está invitado y quién no".

A la vez, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se encuentra bajo la presidencia pro témpore de la Argentina, llamó a superar las "divisiones ideológicas" y exhortó a "evitar exclusiones que impidan que todas las voces del hemisferio dialoguen y sean escuchadas".

Esta semana el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respaldó la denuncia sobre la posible exclusión de la isla de la reunión, prevista para el 8, 9 y 10 de junio próximo.

A través de su cuenta en Twitter, destacó las declaraciones del canciller cubano, Bruno Rodríguez, quien denunció presiones de Washington a varios países de la región que se oponen a esa decisión.

"Los grandes retos de la humanidad no se solucionan mediante la confrontación y la violencia, sino mediante la solidaridad y cooperación", aseveró Díaz-Canel.

Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba se tensaron más desde lo que Washington califica como "ola de opresión", es decir, la reacción del Gobierno de La Habana tras las inéditas protestas de julio de 2021 en la isla, que dejaron un muerto, decenas de heridos y 1.395 detenidos, según la ONG Cubalex, con sede en Miami.

La Cumbre de las Américas, que en junio celebra su novena edición, se da en el marco de la OEA, de la que Nicaragua anunció su salida el año pasado, tras lo cual cerró las oficinas del organismo en Managua. De todas formas, el proceso de salida lleva unos dos años. Venezuela, por su parte, se retiró en 2019 del organismo regional y Cuba no es miembro activo, aunque fue invitada a las dos últimas cumbres, en Panamá en 2015 y Lima en 2018. (Télam)