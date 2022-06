El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desafió a los senadores republicanos estadounidenses Marco Rubio y Ted Cruz a que demuestren las acusaciones sobre sus vínculos con el narcotráfico e instó a sus conciudadanos emigrados a que “no voten a quienes los maltratan”.

En su encuentro diario con la prensa, López Obrador afirmó que, en cambio, él sí tiene pruebas de que el senador Cruz recibió dinero de la Asociación Nacional del Rifle (ANR), firme defensora de la venta libre de armas.

"Lo emplazo a que presente las pruebas de lo que está diciendo, porque yo sí tengo pruebas de que a él le han dado dinero los que están a favor de la fabricación de armas en Estados Unidos y de que no haya prohibición para la venta de armas", afirmó el mandatario, según las agencias Europa Press y AFP.

Rubio replicó con una crítica a que el presidente mexicano tenga "palabras duras" para quienes fueron elegidos democráticamente, pero conceda "elogios" a "un dictador en Nicaragua, un narcotraficante en Venezuela y una tiranía marxista en Cuba".

El cruce arrancó, en verdad, a inicio de la semana, cuando Rubio acusó a López Obrador de ser "apologista de la tiranía" por su decisión de no ir a la Cumbre de las Américas que se lleva a cabo en Los Ángeles por la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

"Me alegra ver que el presidente mexicano, que ha entregado secciones de su país a los cárteles de droga y es un apologista de la tiranía en Cuba, un dictador asesino en Nicaragua y de un narcotraficante en Venezuela, no estará en Estados Unidos esta semana", expresó Rubio en sus redes sociales.

López Obrador recomendó hoy además a sus compatriotas que viven en Estados Unidos a no apoyar electoralmente a congresistas estadounidenses que los maltratan.

"Ojalá nuestros paisanos tomen nota, porque antes no se hablaba de estos temas y por eso maltrataban al mexicano y maltrataban al migrante, y hacían lo que querían, porque no había información. Que ya no se esté apoyando gentes de malas entrañas que no tienen ideales, que no tienen principios, que actúan de mala fe", remarcó.

Según el gobierno de México, basado en un censo del Current Population Survey de Estados Unidos, en 2018 residían en el país vecino 38,5 millones de personas de origen mexicano.

Para López Obrador, los congresistas estadounidenses usan el discurso del narcotráfico en México como "estrategia" electoral porque les resulta efectiva. (Télam)