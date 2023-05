El presidente de México, Andrés López Obrador, dijo hoy que apoyaría "un pacto de paz" con grupos criminales, una iniciativa ciudadana liderada por víctimas de la violencia en el país, mayormente de los cárteles del narcotráfico.

"Claro que lo apoyamos”, afirmó el mandatario al ser interrogado en su habitual conferencia de prensa acerca de la propuesta de la activista Delia Quiroga, integrante del Colectivo 10 de Marzo, quien pidió hacer un “pacto de paz” con nueve cárteles del crimen organizado, informó la agencia de noticias Sputnik.

“Si hay una iniciativa de ese tipo, claro que la apoyamos (...) Yo estoy de acuerdo, ojalá y se lograra la paz, eso es lo que deseamos todos, que no haya violencia, que no haya homicidios, que no haya agresiones porque se afecta a todos”, respondió el mandatario mexicano.

Quiroga busca a su hermano desaparecido desde el 2014 y dirigió una carta a líderes narcos para lograr un acuerdo para frenar la desaparición forzada.

México vive actualmente una crisis de personas desaparecidas; según datos oficiales, hay más de 110.000 personas desaparecidas y más de 52.000 cuerpos sin identificar.

“(Si el llamado es) que no actúen con violencia, claro que sí. Si ese es el planteamiento, un exhorto a que no actúen con violencia, claro (que lo apoyo)”, dijo López Obrador.

El presidente conminó asimismo a los criminales a comportarse “como buenos ciudadanos” y aseveró que “siempre hay salidas para los que no quieren usar la violencia”.

Por último, reconoció que en México existen agresiones entre bandas y también agresiones contra las Fuerzas Armadas, además de enfrentamientos entre organizaciones criminales y autoridades en donde pierde la vida gente inocente, así como dirigentes sindicales y políticos.

En 2022 se contabilizaron en el país unos 30.968 homicidios dolosos, mientras que en 2021 se sumaron 33.308.

Previamente, se registraron los dos años más violentos de su historia, bajo la gestión de López Obrador, con 34.690 víctimas de asesinato en 2019 y 34.554 en 2020. (Télam)