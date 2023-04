El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció hoy el cierre de la agencia de noticias Notimex con el argumento de que puede informar a través de sus conferencias de prensa diarias, mientras los trabajadores defendieron la labor de la agencia del Estado y aseguraron que no se trata de un medio de gobierno y, por lo tanto, "tiene otras responsabilidades y alcances".

"Acerca de Notimex, ya no necesitamos una agencia de noticias, tenemos la 'Mañanera'", aseguró hoy el mandatario en referencia a las ruedas de prensa que ofrece todas las mañanas en el Palacio Nacional, al anunciar el cierre de la agencia en medio de un conflicto con sus trabajadores tras el despido de al menos 200 personas en 2019.

Por su parte, Adriana Urrea, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (Sutnotimex), dijo que los trabajadores de la agencia nunca pensaron "que se fuera a dar esta solución".

"Confiamos en lo que dijo el Presidente, que la agencia no cerraría, y siempre mantuvimos la voluntad para llegar a ese diálogo, conciliación y acuerdo, pero no vemos la misma voluntad de la otra parte", señaló en declaraciones al canal Milenio.

"El Presidente dice que con La Mañanera está cubierta pero no dice que, en realidad, no hicieron saber de la relevancia e importancia de tener una agencia de noticias. La actividad que hace Notimex no se suple ni se compara con una conferencia mañanera, aunque sean todos los días", añadió la dirigente sindical.

Urrea apuntó que Notimex "no es un medio de gobierno sino una agencia de Estado y tiene otras responsabilidades y alcances".

Además, consideró que el mandatario tomó esta decisión porque "no supo gestionar" un conflicto laboral "de forma correcta".

López Obrador anunció que las autoridades de la agencia y los trabajadores que se mantuvieron en huelga más de tres años tendrán reuniones en búsqueda de "un acuerdo donde se garanticen sus derechos y liquidación".

La representante de los trabajadores dijo que ahora esperan conocer la propuesta del Gobierno y anunció que el lunes tendrán una reunión con la Secretaría del Trabajo y el vocero de la Presidencia para conocer estos términos.

"No es el deseo de los trabajadores el cierre de la agencia, queremos mantener esta fuente de empleo, sobre todo siendo un medio público de comunicación", subrayó.

Notimex se creó en agosto de 1968, en el marco de los Juegos Olímpicos celebrados en México, y en 2006 se constituyó como agencia autónoma del Estado mexicano.

Hasta principios de 2019 contó con una amplia red de corresponsales tanto en México como a nivel internacional, con especial presencia en América y Europa.

Tras la decisión de la directora de la agencia, Sanjuana Martínez, de proceder a al menos 200 despidos, el Sutnotimex decretó un paro.

El último choque entre los periodistas de Notimex y el Gobierno fue el pasado agosto, cuando los 20 corresponsales de la agencia en el extranjero pidieron la intervención de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh). (Télam)