El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, remarcó hoy que tiene “un escudo protector”, que es su “honestidad” y rechazó replicar las acusaciones en su contra en el flamante libro “El rey del ca$h”, en el que se lo acusa de haber financiado su campaña para llegar a la jefatura del Estado a través de un esquema de lavado de dinero.

“Se han escrito como 10 (libros) ya en contra y van a escribirse pues otros 10 o 20. Nada más que yo tengo un escudo protector que es mi honestidad”, afirmó López Obrador.

El presidente aseguró que no hay pruebas sobre el presunto lavado de dinero, del que habrían participado además sus más cercanos colaboradores, e insistió en que “no tiene caso estar respondiendo”.

Para el mandatario, el libro “es un acto de libertad, aun sin pruebas, y de deshonestidad intelectual, entre otras cosas".

El domingo salió a la venta el libro, cuya autora es Elena Chávez, exesposa de un subsecretario de Gobernación de López Obrador, César Yáñez, y quien fue su más cercano colaborador durante más de 18 años.

La publicación de “El Rey del ca$h” generó revuelo y polémica, porque denuncia la forma en la que, supuestamente, el presidente desvió con ayuda de su círculo cercano cantidades millonarias a través de diversos operadores para el financiamiento de su partido y de campañas políticas.

Además de atribuir el libro a “calumnias”, López Obrador dio por hecho que los opositores seguirán buscando su desprestigio: “Así es esto y van a seguir porque no les ha resultado nada”, dijo, según sitios de diarios de Ciudad de México.

Y, sin entrar en detalles, evaluó que un proceso “transformador” como el que encabeza “afecta intereses creados”.

En la publicación, Chávez afirma que "nunca, jamás, nadie va a encontrar un video o algún recibo firmado" sobre estas transferencias "porque las reglas acordadas con su grupo selecto" incluían "entregar mensualmente los recursos" en efectivo, a través de Alejandro Esquer, actual secretario personal de López Obrador.

La autora dijo que fue testigo de entregas de valijas llenas de billetes provenientes de fondos públicos y haber escuchado conversaciones sobre este dinero.

Según la mujer, el titular del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado, asistía frecuentemente a "la casona de San Luis Potosí", en la colonia Roma, un barrio céntrico de la capital, sede de la organización, que luego fue cuartel general de campaña de López Obrador en 2018.

Delgado, entonces secretario de Finanzas de Marcelo Ebrard, llegaba "no con sobres o bolsas, sino con maletas en las que llevaba la mensualidad" proveniente de desvíos del gobierno capitalino.

"Eran insaciables", afirmó al diario Reforma la autora del libro, reportera del diario capitalino Ovaciones cuando conoció a Yáñez a fines de los 90, con quien tuvo una relación de 18 años.

Para la periodista, diputada constituyente en la capital en 2016, el poder fue "el gran amor y obsesión" del presidente, y "el odio y el resentimiento" son "el alimento que lo sostiene".

Al comenzar la gestión de López Obrador, en diciembre de 2018, Yáñez se casó con la empresaria Dulce Silva, tras separarse de Chávez.

"Los operadores del presidente consiguieron durante mucho tiempo miles de millones de pesos para cumplirle a su jefe, y de paso también se sirvieron con la cuchara grande", afirmó Chávez, al señalar que la organización civil Honestidad Valiente, creada por López Obrador, recibía el dinero y funcionaba como "lavadero de dinero".

López Obrador hizo de la frase "no mentir, no robar y no traicionar" una suerte de eje de campaña y de mantra que marca su conducta.

Parte de la oposición, a través de la vicecoordinadora parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, Kenia López, exigió una investigación sobre la supuesta entrega de dinero del hoy canciller y "de dónde se obtuvieron los recursos millonarios" y "a quién amenazaron, a quién corrompieron".

El libro de Chávez, además, incluye dudas sobre si López Obrador mintió en diciembre del 2013 sobre un infarto, por el que estuvo internado en el hospital Médica Sur, que en verdad habría sido una excusa para no encabezar una manifestación que se hacía al día siguiente frente al Senado.

La autora pone en duda si el infarto fue "simulación o realidad", en base a las conversaciones y experiencias vividas con su pareja Yáñez.

López Obrador sería el orador principal del acto, y fue finalmente sustituido por su hijo Andrés López Beltrán, en un acto que Chávez califica como "gris, apagado y aburrido". (Télam)