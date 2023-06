El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró hoy que no protegerá a los integrantes del Ejército detenidos y acusados del delito de desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.

"Una institución tan importante como el Ejército mexicano no puede estar sometida a sospechas. Si un miembro, 2, 3, 5, 10 o 15 (integrantes) del Ejército actuaron mal, cometieron ilícitos, no se puede protegerlos, no se les puede dar impunidad porque eso, en vez de ayudar a la institución, la perjudica", declaró López Obrador durante su habitual conferencia de prensa matutina desde el Palacio Nacional.

Estas afirmaciones del presidente se producen luego de que un juez decretara prisión contra ocho militares por el delito de desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en el sureño estado de Guerrero en septiembre de 2014.

El pasado 13 de junio, un juez ordenó la aprehensión de 16 militares por el delito de desaparición forzada, y ocho de ellos se entregaron ante las autoridades tras la orden de captura.

"Cuando hay impunidad, se afecta a las instituciones y no merece una institución mancharse por ningún error o ilícito que sus miembros hayan cometido", agregó el mandatario, según informó el diario local La Vanguardia.

López Obrador sostuvo que el Ejército es una "institución fundamental" para el Estado, pidió no brindar motivos a aquellos que generalizan acusaciones hacia la fuerza, que "pertenece al pueblo de México".

Las pesquisas del caso Ayotzinapa, uno de los más representativos de la crisis de desapariciones en México, con unos 108.000 casos desde 1964, se dilataron debido al reclamo de los familiares de los estudiantes, que rechazaron las efectuadas por el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Los estudiantes de magisterio desaparecieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 cuando intentaban apoderarse de micros en Iguala para viajar a Ciudad de México y participar en unas manifestaciones.

Los jóvenes fueron detenidos por policías complotados con narcotraficantes del cártel Guerreros Unidos, que los habrían asesinado al confundirlos con miembros de una banda rival, según la versión oficial de la época.

Militares mexicanos tienen parte de responsabilidad por sus acciones u omisiones en la desaparición, reconoció un informe de la comisión de la verdad gubernamental divulgado en agosto de 2022.

Hasta ahora, solo fueron identificados los restos de tres de las víctimas, porque se sospecha que los cadáveres fueron incinerados. (Télam)