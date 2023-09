El primer ministro indio, Narendra Modi, anunció hoy que el G20 alcanzó un consenso entre sus miembros de cara a la declaración final de la cumbre en Nueva Delhi, un compromiso inesperado por la división del grupo en temas como la guerra de Ucrania, la responsabilidad en la lucha contra el cambio climática o la reestructuración de la deuda.

"Gracias al duro trabajo de nuestro equipo, y con su apoyo, hay un consenso sobre la declaración", anunció el líder del país anfitrión, sin dar detalles del texto, que oficialmente será divulgado mañana en el cierre del encuentro.

G20 India

"Anuncio la adopción de la declaración", agregó con un martillazo ceremonial al inaugurar la segunda sesión del día en la sala de reuniones del Bharat Mandapam, el centro de convenciones y exhibiciones internacionales que es sede de la cumbre.

Los gobernantes llegaron a Nueva Delhi divididos sobre temas clave como la invasión rusa contra Ucrania, el objetivo de abandonar gradualmente los combustibles fósiles y la reestructuración de la deuda mundial, lo que dificultaba a priori que haya una declaración final, algo que sí se consiguió el año pasado en la cumbre de Bali (Indonesia).

#G20 New Delhi Leaders' Declaration adopted with the bang of the gavel!

El negociador del país anfitrión, Amitabh Kant, afirmó que los debates de hoy resultaron ser los más "ambiciosos" en la historia del foro de las 20 mayores economías globales.

"Hemos más que duplicado el trabajo sustantivo en comparación a presidencias anteriores", escribió Kant en la red social X, antes llamada Twitter.

El lenguaje empleado para referirse al conflicto en Ucrania era el principal escollo, como ya sucedió el año pasado, cuando la declaración final dijo que "la mayoría de los miembros" condenaba enérgicamente la guerra lanzada por Rusia.

El presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping, no viajaron a Nueva Delhi (los países estarán representados por el canciller Serguei Lavrov y el primer ministro Li Qiang, respectivamente), pero tampoco dieron muestras hasta ahora de relajar sus posturas, que chocan con las pretensiones de las potencias occidentales. (Télam)