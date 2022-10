El presidente de la Cámara Baja del Parlamento ruso equiparó hoy al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, con el líder islamista Osama Ben Laden, luego de una serie de presuntos ataques y de asesinatos ocurridos este año tras la invasión de Ucrania por Rusia y que Moscú atribuye a Kiev.

"El presidente de Ucrania, al ordenar la comisión de atentados, se puso a la par de Osama Ben Laden y otros terroristas internacionales", escribió el diputado Viacheslav Volodin en su canal de Telegram este martes.

El titular de la Duma rusa agregó que "los políticos de países occidentales que apoyan el régimen de Zelenski son patrocinadores del terrorismo".

"Me gustaría recordar en este sentido una regla que se conoce en todo el mundo: no se negocia con los terroristas", añadió, informó la agencia de noticias Sputnik.

Los comentarios llegaron en el segundo día de una ola de bombardeos rusos en Ucrania en represalia por una explosión que el sábado pasado dañó severamente un puente construido por Rusia desde su territorio hacia la península ucraniana de Crimea, anexada por Moscú en 2014.

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo ayer que los ataques eran una respuesta a las "acciones terroristas" de Ucrania, incluyendo la voladura del puente, que es vital para la ofensiva de Rusia en Ucrania.

El 20 de agosto, una periodista de 29 años hija de un pensador nacionalista ruso que defiende la invasión rusa de Ucrania murió al explotar una bomba debajo del auto que conducía cerca de Moscú. Rusia acusó a Ucrania de haber cometido el atentado contra Darya Duguina, pero Kiev lo negó.

La semana pasada, dos medios de Estados Unidos, CNN y el diario The New York Times, informaron que la inteligencia estadounidense concluyó casi con seguridad que Ucrania había estado detrás del asesinato, pero que aún no tenía claro si Zelenski sabía del plan.

Autoridades instaladas por Rusia en provincias de Ucrania ocupadas por su Ejército han sufrido atentados con bombas, a veces mortales, que Moscú ha atribuido a Kiev.

Y desde julio pasado, Rusia acusa a Ucrania de bombardear la central nuclear de la sureña provincia ucraniana de Zaporiyia, que está bajo control del Ejército ruso. Ucrania niega las acusaciones y dice que es Rusia la que ataca la central nuclear que controla.

Volodin dijo hoy que el Gobierno de Zelenski es un "régimen terrorista" y le achacó "ataques regulares a infraestructuras críticas de centrales nucleares (...), asesinatos de personalidades públicas en Ucrania y Rusia, y el sabotaje contra el puente de Crimea".

El saudita Ben Laden fue el líder de la red islamista Al Qaeda hasta que fue muerto en un ataque de Estados Unidos en Pakistán en 2011, diez años después de que Al Qaeda cometiera los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York y el edificio del Pentágono. (Télam)