Legisladores españoles debatieron hoy sobre los actos golpistas en Brasil, ocasión en la que vincularon a la agrupación de ultraderecha Vox con el expresidente brasileño Jair Bolsonaro y para alertar del riesgo que suponen las estrategias de deslegitimación de los gobiernos.

El ataque a las sedes de los tres poderes de Brasil el domingo 8 de enero y la actitud del exmandatario de no reconocer la derrota en la segunda vuelta ante Luiz Inácio Lula Da Silva profundizaron hoy las diferencias entre las bancadas oficialistas del PSOE, Unidas Podemos y sus socios parlamentarios, por un lado, y el bloque derechista de Vox, por el otro, en el Congreso de España.

El origen fue el debate sobre el intento de golpe de Estado en Brasil a partir de una propuesta del PSOE para que se condene el asalto a las instituciones en Brasil de hace un mes.

Pero la cuestión fue derivada enseguida a las relaciones entre Bolsonaro y Vox y el riesgo que suponen para la democracia las estrategias de deslegitimación de los gobiernos y las instituciones y del no reconocimiento de los resultados electorales.

MIRÁ TAMBIÉN El ministro de Justicia de Colombia propone ante el Congreso que el incesto consentido no sea delito

La diputada de la fuerza de ultraderecha, Rocío de Meer, subrayó que Bolsonaro "condenó" los sucesos de Brasil y que también lo hizo su partido.

"Nosotros condenamos siempre toda violencia y todo ataque a las instituciones", dijo, y le enrostró a la izquierda una "doble vara de medir", al preguntar “por qué hay que condenar lo de Brasil y no, por ejemplo, el golpe contra Dina Boluarte" en Perú.

También acusó al Foro de San Pablo y al Grupo de Puebla, a los que ha llamado "internacional progre", de "callar" lo que pasa en Cuba, Nicaragua o Venezuela.

Vox, el Partido Popular y Ciudadanos funcionaron casi como bancada única para reprochar a los bloques de izquierda que pretendan condenar los hechos de Brasil, pero no los "asaltos a la democracia en España", como el 'Rodea el Congreso' de 2012 o el "asalto" al Parlamento catalán durante el proceso independentista de la región.

MIRÁ TAMBIÉN Lula quiere discutir sanciones a Cuba y Venezuela con Biden en Washington

“Rodea el Congreso” fue el lema de una multitudinaria protesta, en septiembre de 2012, convocada con decenas de organizaciones, que terminó con serios enfrentamientos entre manifestantes y policías. Las autoridades lo consideraron un intento de golpe.

Del otro lado, el socialismo, Unidas Podemos y sus socios del Gobierno insistieron en que los seguidores de Bolsonaro siguieron el mismo esquema de quienes asaltaron el Capitolio estadounidense en enero de 2021, un guión que, según el socialista Arnau Ramírez, responde a una estrategia global de deslegitimación y desprestigio de las instituciones.

Asimismo, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) vinculó a Vox con Bolsonaro. "Sus amigos hermanos están aquí", remarcó la diputada de origen brasileño María Carvalho, que mostró una foto del expresidente suramericano con Santiago Abascal, el líder de la fuerza de derecha.

El portavoz del Partido Nacionalista Vasco, Aitor Esteban, en tanto, lamentó que haya quienes "banalizan" lo que es un "golpe de Estado" al negar que ese fue el objetivo de lo que se armó Brasilia o usar esos términos para hablar del 'procés' (proceso separatista catalán) y a quienes siembran dudas sobre la "legitimidad" de gobiernos democráticamente elegidos.

"De ahí al no reconocimiento de los resultados electorales hay un paso", avisó.

En términos parecidos, el diputado del Partido Demócrata Europeo Catalán Genís Boadella exigió "rigor" para rechazar equiparaciones entre los sucesos de Brasil y lo ocurrido durante el proceso independentista catalán.

Por su parte, Óskar Matute, de la fuerza Bildu (indepentismo vasco), citó palabras del expresidente José María Aznar, del PP, que advirtió que si la coalición PSOE-Unidas Podemos vuelve a gobernar se abriría un "proceso constituyente irreversible".

"No nos extraña que el PP y Vox no condenen lo sucedido en Brasil si ni siquiera condenaron el golpe franquista", ironizó Gerardo Pisarello, de Unidas Podemos, antes de apuntar que "la democracia sólo podrá sobrevivir si se desarma a la ultraderecha que considera ilegítimo cualquier gobierno que no sea el suyo y no esté al servicio del 1% de siempre".

Finalmente, desde el Bloque Nacionalista Gallego (BNG) Néstor Rego consideró que está por verse si los "discípulos de Steve Bannon" -el exasesor de Donald Trump- pasan a mayores o se "contentan con la retórica guerracivilista y con antifranquistas reciclados en tontos útiles". (Télam)