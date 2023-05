El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, consideró hoy que Perú debe recibir la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico (AP), que México retiene actualmente, durante una reunión con funcionarios peruanos que se realizó en paralelo a la cumbre de mandatarios sudamericanos en Brasilia.

"El jefe del Gabinete Ministerial (peruano), Alberto Otárola, sostuvo una reunión con el presidente de la República del Ecuador, Guillermo Lasso, con quien coincidió en que el Perú debe recibir la presidencia de la AP, a fin de impulsar nuevamente esta iniciativa de integración regional", informó el Gobierno peruano en un comunicado.

El encuentro entre ambos funcionarios se dio en el marco de la cumbre de presidentes sudamericanos que se desarrolla en Brasilia y que fue convocada por el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

La AP es un organismo de cooperación económica conformado por Colombia, Perú, Chile y México, nación que ostenta actualmente su presidencia rotativa.

Este año, según los estatutos del foro, Perú debería recibir su presidencia pro témpore, pero el mandatario Andrés Manuel López Obrador se negó a entregarla a Lima, porque considera "ilegítima" a la mandataria Dina Boluarte.

El presidente mexicano calificó a Boluarte de "usurpadora" y la acusa de participar en un "complot" de la derecha para derrocar al expresidente Pedro Castillo, considerado un político de izquierda.

La semana pasada, el Congreso de Perú, controlado por fuerzas de derecha aliadas ahora con el Ejecutivo, tomó la decisión unilateral de declarar "persona non grata" a López Obrador y el mandatario mexicano decidió, en reciprocidad, suspender las relaciones económicas y comerciales con el país sudamericano.

"El problema aquí es que (el mandatario mexicano) no quiere entregar la presidencia pro témpore y no reconoce a Dina Boluarte ni al Congreso peruano", justificó entonces la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, María del Carmen Alva.

"Muchas gracias. Me sentiría muy mal si esos legisladores y la señora que detenta el poder me entregaran una condecoración o me aplaudieran. A lo mejor me produciría vergüenza", respondió López Obrador en rueda de prensa tras ser avisado de la declaratoria, aprobada por 65 votos contra 40.

Si bien López Obrador informó su decisión de suspender las relaciones comerciales y económicas con Perú, aclaró que no se trata de una ruptura de las relaciones, sino de una "pausa".

López Obrador, que quería darle asilo a Castillo -quien fue detenido cuando se dirigía a la embajada mexicana en Lima- sostiene que el exmandatario preso fue depuesto por un poder político "racista" y "clasista" que no lo aceptó por su origen pobre e indígena.

En ese marco, el gobernante se niega a entregarle a Boluarte la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico, que le correspondería a Perú por las rotaciones preestablecidas.

Lasso expresó hoy su interés de realizar una pronta visita oficial a Perú, "con el objetivo de generar más acuerdos binacionales entre ambos países hermanos", según el comunicado del Gobierno peruano.

En el encuentro, en donde también participaron los cancilleres de Perú, Ana Cecilia Gervasi, y de Ecuador, Gustavo Manrique, las autoridades acordaron inaugurar un nuevo módulo de atención Centro Binacional de Atención en Frontera en la ciudad ecuatoriana de Macará para "prestar un mejor servicio de control al flujo de personas, equipajes, mercancías y vehículos entre ambos países", dijo el Gobierno de Boluarte. (Télam)