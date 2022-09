El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció hoy, en una reunión con funcionarias de su administración, la creación en cada dependencia del Estado de una unidad especializada en violencia de género y se comprometió a reforzar el presupuesto para el cumplimiento de la Ley de Erradicación de la Violencia Contra la Mujer.

En su primera reunión en 18 meses de gestión con ministras, viceministras, secretarias y directoras, Lasso discutió con las mujeres las políticas de género en marcha.

El encuentro y los anuncios tienen de fondo el asesinato de una abogada dentro de la sede del Escuela Superior de Policía de Quito, que también generó el cambio del ministro del Interior.

María Belén Bernal fue de visita a la Escuela el 11 de septiembre y no se supo de ella durante días, hasta que su cuerpo fue encontrado en un monte cercano. Su pareja, a quien había ido a visitar, está prófugo.

MIRÁ TAMBIÉN Un senador uribista fue al Congreso colombiano a caballo

Lasso reveló que prepara un paquete de medidas para combatir la violencia de género, entre ellas la creación de una unidad especializada en cada entidad del Ejecutivo, reportó el sitio Primicias, que consignó que ese plan estará contenido en un próximo decreto.

Lasso adelantó que fortalecerá la aplicación Ley de Erradicación de la Violencia Contra la Mujer, para lo cual se requiere presupuesto y se comprometió por eso a hacer un análisis y llevar a cabo “una suerte de pacto fiscal para la aplicación de la ley”.

“Me he reunido y escuchado a mujeres representantes del Ejecutivo y Legislativo, para conocer las realidades que enfrentan desde cada uno de sus espacios. De esta manera recibo ideas y propuestas que fortalecerán y garantizarán la protección de las mujeres. Nuestro deber es escuchar todas las voces. Por eso, mantendremos varios encuentros con organizaciones de mujeres, universidades, medios de comunicación y todos los que quieran ser parte a este Gran Acuerdo Nacional para la Erradicación de la Violencia”, escribió Lasso en Twitter.

Y advirtió que “lograr cambios estructurales es un trabajo que requiere la participación de todos”.

MIRÁ TAMBIÉN Demoras en la conexión áerea Bogotá-Caracas: ahora postergan otro vuelo

Sobre el caso de Bernal, la madre de la víctima, Elizabeth Otavalo, reclamó a la Asamblea Nacional (AN, parlamento) que fiscalice a las instituciones encargadas de investigar el crimen.

"Yo no me siento segura, señores asambleístas, que un policía investigue a otro policía. Yo no me siento segura de que las investigaciones han sido reales. Yo no me siento segura de que el Estado me devuelva la verdad y la justicia de mi hija. Yo clamo, señores, verdad y justicia", aseveró Otavalo ante el pleno del órgano legislativo.

Según la agencia Sputnik, la mujer instó a los legisladores a que hagan prevalecer las responsabilidades que les dio el pueblo ecuatoriano para que se investiguen los hechos y pueda conocerse qué le pasó a su hija la noche del 11 de este mes. (Télam)