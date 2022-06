El movimiento indígena de Ecuador anunció hoy que continuará con sus protestas al considerar "insuficiente" una rebaja del precio del combustible anunciada por el presidente Guillermo Lasso en un intento por frenar dos semanas de manifestaciones y piquetes que amenzan la producción petrolera del país, su principal rubro de exportación, y su estabilidad política, ya que el Congreso seguirá analizando mañana la posibilidad de destituir al mandatario.

Lasso, un banquero conservador en el poder desde hace un año, anunció una reducción de los precios de combustibles, aunque en un porcentaje menor al que reclaman miles de indígenas que protestan, entre otras reclamos, por un mayor presupuesto educativo para una comunidad que representan un millón de los 17,7 millones de la población ecuatoriana.

"He decidido reducir el precio de la gasolina extra y ecopaís en 10 centavos (de dólar) por galón y el diésel también en 10 centavos por galón", dijo Lasso anoche en un discuro transmitido por radio y televisión, una medida que llegó tras 15 días de protestas en las murieron cinco manifestantes y más de 400 personas resultaron heridas, entre policías y aborígenes.

De esa forma, el diésel bajará a 1,80 dólares y la gasolina corriente a 2,45 dólares.

Pero la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), que desde el 13 de junio bloquea vías y ocupa pozos petroleros en distintos puntos, que pusieron en una situación crítica.la producción petrolera del páís, exige reducir las cotizaciones a 1,50 y 2,10 dólares, respectivamente.

"Esta decisión no es suficiente, es insensible", expresó hoy la Conaie, en un comunicado firmado por el presidente, Leonidas Iza, La decisión del Ejecutivo "no se compadece de la situación de pobreza que afrontan millones de familias", indicó el texto que destacó que "nuestra lucha no cesa (...) y la protesta sigue vigente", informó la agencia de noticias AFP.

Poco después, la central indígena informó en su cuenta de Twitter que "ante la falta de voluntad de dar una salida a la crisis económica por parte del presidente de la República, la #Conaie y su estructura realizan un acercamiento con las otras funciones del Estado como @AsambleaEcuador #CNE con mediación de la Iglesia", y agregó en otro tuit que sus bases "permanecen movilizadas en vigilia de lo que pase".

En casi un año, el diésel subió en Ecuador un 90% (a 1,90 dólares) y la gasolina un 46% (a 2,55).

Ecuador exporta petróleo, pero importa combustibles a precios internacionales para venderlos más barato en el mercado local, por lo que destina alrededor de 3.000 millones de dólares en subsidios, de acuerdo con el Gobierno.

Una rebaja como demandan los pueblos originarios involucraría otros 1.000 millones de dólares en subsidios al país, en una crisis económica agravada por la pandemia

El anuncio Lasso, que se produce un día después de que el mandatario levantara el estado de emergencia impuesto en seis provincias y de que los funcionarios del Gobierno mantuvieran conversaciones iniciales con los líderes de las protestas,

Al menos 14.000 indígenas, la mayoría concentrados en Quito, protestan en todo el país con bloqueos de vías y tomas de infraestructura pública.

Los cortes de ruta y la toma de más de mil pozos en medio del estallido tienen en jaque al sector petrolero, principal rubro de exportación. Según el Gobierno, si las protestas continúan, podría paralizarse toda la producción

El sector petrolero de Ecuador, el principal rubro de exportación del país, está operando a casi la mitad de su capacidad debido a doce días de masivas protestas indígenas, que incluyen la toma de pozos, dijo este viernes

El ministro de Energía, Xavier Vera, dijo el viernes que el sector petrolero de Ecuador está operando a casi la mitad de su capacidad debido a las masivas protestas indígenas, que incluyen la toma de pozos.

La producción de petróleo cayó el jueves un 47%, a unos 256.505 barriles por día, informó el Ministerio de Energía.

El anuncio de anoche de Lasso también se produce cuando los legisladores discuten una solicitud de la oposición para destituir al mandatario de su cargo en medio de la huelga, que también causa escasez de alimentos.

El domingo, el Parlamento debatió por segundo día la conveniencia de destituir a Lasso, a quien un sector de la oposición considera responsable de la "grave crisis política y conmoción interna" que vive el país desde que cuando comenzaron las protestas indígenas.

La sesión fue aplazada para mañana, quedando pendiente la intervención de 20 diputados en el debate de los 84 que habían pedido la palabra.

La bancada de Unión por la Esperanza, afín al exmandatario socialista Rafael Correa (2007-2017), planteó el cese de Lasso, quien ve en la presión social una intentona golpista.

La destitución del mandatario requiere 92 de los 137 votos en el Legislativo, donde la oposición tiene mayoría, aunque está fragmentada.

Cuando concluyan los debates, los diputados tendrán un máximo de 72 horas para votar.

De aprobarse la destitución del exbanquero, el poder lo asumirá el vicepresidente Alfredo Borrero y se llamará a elecciones presidenciales y legislativas para el resto del período, hasta 2025.

Ecuador ganó fama de ingobernable tras la salida abrupta de tres mandatarios entre 1997 y 2005 ante la presión social.

Las actuales son las protestas indígenas más largas de la historia reciente en el país.

Para tratar de rebajar la tensión, Lasso puso fin el sábado un estado de excepción, bajo el cual impuso un toque de queda nocturno y militarizó la ciudad durante una semana, aunque el centro sigue fuertemente custodiado por la fuerza pública, constató la AFP.

Organizaciones internacionales y de derechos humanos claman por un cese a la violencia.

El papa Francisco llamó el domingo por Twitter al "diálogo" y a "la paz social". (Télam)