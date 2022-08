Tanques y obuses enviaron humo y ondas de choque por el aire a menos de 20 millas de la frontera fortificada con Corea del Norte este miércoles, mientras más de 1.000 soldados surcoreanos y estadounidenses realizaban una gran batalla con fuego real

Corea del Sur y Estados Unidos reanudaron los ejercicios de campo más grandes en años después de que los esfuerzos diplomáticos y las restricciones de Covid-19 llevaron a la reducción de muchas prácticas. Los aliados ven los ejercicios como una parte clave de sus esfuerzos para disuadir a Corea del Norte y su creciente arsenal nuclear, pero Corea del Norte los llamó un ensayo para la guerra, mientras que China y Rusia expresaron su preocupación de que aumentarán la tensión en la región. Reuters estuvo entre un puñado de medios a los que se les concedió acceso excepcional a los simulacros el miércoles. Fueron los primeros ejercicios a nivel de división para la 2.ª División de Infantería/División Combinada ROK-US, la única división multinacional del ejército de los Estados Unidos formada en 2015 (ROK son las iniciales del nombre oficial de Corea del Sur, en inglés). Los simulacros incluyeron fuego real de obuses, tanques, ametralladoras y morteros estadounidenses y surcoreanos. También participaron aviones de ataque estadounidenses A-10 y helicópteros Apache. Las rondas de los obuses golpearon la ladera de una montaña en el Complejo de Bomberos Rodríguez Life, mientras que los tanques de ambos lados maniobraban y disparaban sus armas a los objetivos, enviando ondas de choque a través del valle y humo y polvo en el aire. El coronel Brandon Anderson, subcomandante de maniobra de la división, dijo que los simulacros no estaban dirigidos a ningún adversario en particular, pero obviamente tomaron en cuenta la "razón de la alianza entre los Estados Unidos y la República de Corea", en alusión a Corea del Norte. "Todos estamos aquí por una razón, todos sabemos que es una (amenaza) potencial, y cómo nos defenderíamos de ella es lo que estamos tratando de demostrar aquí. Estamos aquí a largo plazo

Mientras haya una amenaza, nos da un propósito para entrenar", continuó. Estados Unidos tiene alrededor de 28.500 soldados en Corea del Sur. Los simulacros también forman parte de los esfuerzos recientes del ejército de los Estados Unidos para reenfocarse en operaciones de combate a gran escala y fueron diseñados para simular un contraataque contra un enemigo "casi igual" que podría igualar a los aliados en capacidades, dijo Anderson. El conflicto en Ucrania ha brindado lecciones sobre la importancia de las alianzas y la necesidad de mejorar la artillería de largo alcance y las capacidades de vigilancia y reconocimiento, agregó.. Cooperación suave

. El Sargento de Estado Mayor del Ejército de los EE. UU. John Moreno, quien comandó uno de los tanques de batalla principales M1A1 en el ejercicio, dijo que era solo la segunda vez en los nueve meses de despliegue de su tripulación que habían disparado sus armas principales, y la primera vez que lo hacían con sus homólogos de Corea del Sur, que operaron desde sus tanques K2 en el campo de tiro al mismo tiempo. "Mantiene a los soldados bien entrenados para disparar con la mayor frecuencia posible", dijo, y agregó que la cooperación con los surcoreanos transcurrió sin problemas, un factor importante si alguna vez estalla la guerra con Corea del Norte. Anderson negó que estos simulacros estuvieran entre los retrasados ​​por razones políticas, pero dijo que el Covid y los desafíos logísticos de realizar un ejercicio multinacional con munición real significaban que los aliados no habían podido realizar la práctica hasta ahora. Las restricciones fueron una bendición disfrazada, ya que permitieron a las tropas desarrollar experiencia a nivel individual y de unidades pequeñas, dijo Anderson. "Esta es la primera vez que realmente los reunimos a todos, más de 1,000 personas", dijo. El general surcoreano Kim Nam-hoon, subcomandante de la división combinada, dijo que las tropas mejorarían su capacidad para operar juntas a través de ejercicios conjuntos. Muchos ejercicios grandes se cancelaron a partir de 2018 cuando el entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, trató de persuadir al líder norcoreano, Kim Jong Un, de que renunciara a sus armas nucleares y el Covid luego interrumpió más simulacros. Un ex alto funcionario de defensa dijo a Reuters que, en muchos casos, las fuerzas estadounidenses y surcoreanas continuaron entrenando pero no lo publicitaron. Eso cambió, ya que tanto Estados Unidos como Corea del Sur promocionan cada vez más su alianza ante el aumento de las pruebas de misiles por parte de Corea del Norte y la perspectiva de que pruebe otra arma nuclear. Esta semana, Corea del Norte reunió a los comandantes de sus fuerzas paramilitares de defensa civil para recibir capacitación sobre "preparaciones completas para la resistencia de todo el pueblo, ya que persiste una amenaza constante de guerra", informaron el miércoles los medios estatales. Reuters-NA. NA