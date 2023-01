Los presidentes Alberto Fernández y Luiz Inácio Lula da Silva, dieron una conferencia conjunta antes del inicio de la cumbre de la CELAC

A continuación, se transcriben sus principales frases. -Lula: "Brasil y Argentina hicieron una pequeña experiencia de moneda común en 2008 que era opcional. Y no tuvo la influencia que esperábamos. Lo que estamos intentando ahora es que nuestros ministros de Economía, cada uno con su equipo, puedan hacer una propuesta de comercio exterior y de transacciones entre los dos países que se haga en una moneda común a ser construida con mucho debate y después de muchas reuniones". -Lula: "Si depende de mí, tendría comercio exterior siempre con la moneda de otros países para no depender del dólar. ¿Por qué no tener una moneda común entre moneda del Mercosur? Creo que eso va a suceder y es necesario porque muchas veces hay países que tiene dificultades para adquirir dólares. Se puede establecer una moneda y que después los bancos centrales fijen el tipo de moneda para hacer negocios". -Lula: "Dios quiera que nuestros ministros de Economía y el Banco Central tengan la inteligencia, la competencia y la sensatez necesaria para que demos un salto de calidad en nuestras relaciones comerciales y financieras". -Fernández: "Nos siguen vinculando los mismos problemas y necesidades. Por Brasil pasó Bolsonaro y por la Argentina pasó [Mauricio] Macri. Los desafíos que tenemos son muy parecidos. El primero es consolidar la democracia y las instituciones". -Lula: "Estoy seguro de que los empresarios brasileños tienen interés en el gasoducto (llamado Néstor Kirchner y que prevé unir Vaca Muerta y la provincia de buenos Aires), en los fertilizantes que tiene la Argentina, en el conocimiento tecnológico. Si hay interés de los empresarios y del Gobierno vamos a crear las condiciones para crear el financiamiento para ayudar al gasoducto argentino". -Fernández: "Tratar de rápidamente llegar al punto de unión de Uruguayana y pasar gas a Brasil si lo necesita. Los dos estamos sufriendo la declinación de la producción de gas de Bolivia. Los dos gobiernos entendemos la importancia de la banca pública". -Fernández: "La verdad es que la inquietud por la presencia del presidente de Venezuela y de Cuba es más una inquietud de los medios de comunicación que de los miembros de la Celac (...) La preocupación que debemos tener es el diálogo entre venezolanos, que recuperen la convivencia democrática y que sus derechos sean respetados". -Lula: "Creo que deberíamos permitir tranquilamente que la autodeterminación de los pueblos sea respetada en todos los países, así como estoy en contra de la ocupación territorial rusa en Ucrania, estoy en contra de muchas injerencias en procesos de Venezuela". -Lula: "Brasil va a reestablecer relaciones diplomáticas con Venezuela, con embajadas, y vamos a restablecer la relación civilizada entre dos estados autónomos, libres e independientes, lo que quiero para Brasil, lo quiero para Venezuela: respeto a mi soberanía y respeto a la autodeterminación de los pueblos". -Lula: "Jamás olvidaré el gesto Alberto Fernández me fue a ver cuando estaba detenido en la Policía Federal. Jamás olvidaré la solidaridad del pueblo argentino". -Lula: "Cuando Alberto Fernández ganó me puso muy contento. No sé si será candidato a reelección, no sé cuántos candidatos se disputarán la elección, lo único que espero que la Argentina no permita que la extrema derecha gane las elecciones". -Fernández: "Estoy seguro que como consecuencia estamos dando origen a un vínculo estratégico mucho más profundo, que durará por las próximas décadas". -Lula: "Volví para hacer buenos acuerdos con la Argentina. Y pido disculpas por todas las groserías que dijo sobre la Argentina el anterior presidente de Brasil (por Jair Bolsonaro), que es un genocida por su falta de responsabilidad durante la pandemia".