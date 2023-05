Luego de que el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretara hoy la disolución de la Asamblea Nacional después de que el Parlamento le iniciara un proceso de juicio político, países y referentes de la región reaccionaron a la polémica decisión que implica la celebración de nuevas elecciones generales en pocos meses y que, hasta entonces, lo habilita a gobernar por decreto.

Estados Unidos afirmó que su relación con Ecuador es "fuerte" después de que Lasso anunciara la "muerte cruzada" -una atribución contemplada en la constitución para determinados casos estipulados por la misma- alegando que hay una "grave crisis política".

"Nuestra relación bilateral con el Gobierno de Ecuador y con el pueblo ecuatoriano permanece fuerte", afirmó el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, en una conferencia de prensa, agregando que Washington está "al tanto" de las acciones de Lasso.

En tanto, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador tampoco mostró preocupación sobre la estabilidad en Ecuador.

"No creo yo que haya inestabilidad y además no lo deseo. Ojalá y los hermanos ecuatorianos puedan resolver esto así, con este procedimiento. Si se va a convocar a nuevas elecciones, pues que participen todas las fuerzas políticas y no creo que haya violencia política", dijo durante su habitual conferencia de prensa, citado por el diario mexicano El Informador.

"En el caso, vamos a estar pendientes de que se den enfrentamientos, pues ya nuestra embajadora seguramente está atendiendo a nuestros paisanos en Ecuador, nuestra embajadora Raquel Serur, una maestra filosofa, de los mejor que tenemos, hablando del Servicio Exterior. Ella está pendiente y vamos a darle seguimiento al proceso", agregó Patel.

Desde el sur del continente, el expresidente de Bolivia Evo Morales criticó al mandatario ecuatoriano en su cuenta de la red social Twitter.

"Para evitar un proceso por corrupción, Guillermo Lasso cierra el Congreso de Ecuador con la excusa de 'conmoción interna'. Hace 5 meses acusó de golpista al hermano Pedro Castillo (expresidente de Perú) que hizo lo mismo pero para frenar una conspiración. Doble moral de la derecha sometida al imperio", dijo Morales.

Sin embargo, los procedimientos contemplados en las dos constituciones tienen diferencias.

En tanto, el actual Gobierno de Perú, liderado por la exvicepresidenta de Castillo, Dina Voluarte, expresó su apoyo al ex banquero ecuatoriano.

"El Gobierno de Perú reitera su respaldo al proceso democrático en la hermana República del Ecuador", sostuvo el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano en un breve comunicado de cuatro líneas, difundido en sus redes sociales.

La Cancillería peruana agregó que desea que las elecciones generales "permitan al pueblo ecuatoriano asegurar el mantenimiento de la gobernabilidad política y la paz social".

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren, dijo que están "siguiendo con mucha atención lo que está sucediendo en Ecuador y con mucho respeto".

"Obviamente, creemos que debe observarse esta situación con especial cuidado”, manifestó en declaraciones a periodistas.

“Hay un orden constitucional que está vigente en Ecuador y nuestra aspiración es que todas las partes respeten ese orden constitucional, es un proceso que está en curso”, dijo el canciller, según recogió el diario chileno La Tercera. (Télam)