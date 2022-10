El candidato del Partido de los Trabajadores (PT), Lula da Silva, se impuso sobre el actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en las elecciones que se celebraron este domingo en aquel país. En unos comicios polarizados, ambos se repartieron la mayoría de los votos en cada uno de los estados, aunque Bolsonaro se quedó con la victoria en las dos ciudades más populosas, Sao Paulo y Rio do Janeiro. Con el 99,61% de las mesas escrutadas, siendo al cierre de esta nota las 22.58 (hora argentina), el ex mandatario había cosechado el 48,33% de los sufragios, mientras que el ultraderechista el 43,29%. Lul sacó ventaja en los estados de Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahía, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe y Tocantins. En tanto, Bolsonaro, en azul, triunfó en Acre, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina y São Paulo. De este modo, Tribunal Electoral de Brasil confirmó la victoria de Lula, al tiempo que indicó que el balotaje se realizará el próximo 30 de octubre

Los siguientes son los resultados estado por estado: Acre: Bolsonaro (62,53%) y Lula (29,24%) Alagoas: Lula (53,50) y Bolsonaro(36,05%) Amapá: Lula (45,64%) y Bolsonaro (43,44%) Amazonas: Lula (49,25%) y Bolsonaro (43,07%) Bahía: Lula (69,57%) y Bolsonaro (24,43%) Ceará: Lula (65,81%) y Bolsonaro (25,45%) Distrito Federal: Bolsonaro (51,65%) y Lula (36,85%) Espírito Santo: Bolsonaro (52,23) y Lula (40,40%) Goiás: Bolsonaro (52,16%) y Lula (39,51%) Maranhão: Lula (68,31%) y Bolsonaro (26,47%) Mato Grosso: Bolsonaro (59,85%) y Lula (34,39%) Mato Grosso do Sul Bolsonaro (52,70%) y Lula (39,04%) Mina Gerais: Lula (48,22%) y Bolsonaro (43,66%) Paraná: Bolsonaro (55,26%) y Lula (35,99%) Paraíba: Lula (64,20%) y Bolsonaro (29,63%) Pará: Lula (52,12%) y Bolsonaro (40,35%) Pernambuco: Lula (65,17%) y Bolsonaro (30,00%) Piauí: Lula (74,10%) y Bolsonaro (20,03%) Rio de Janeiro: Bolsonaro (51,08%) y Lula (40,69%) Rio Grande do Norte: Lula (62,98%) y Bolsonaro (31,02%) Rio Grande do Sul: Bolsonaro (48,89%) y Lula (42,28%) Rondônia: Bolsonaro (64,37%) y Lula (28,97%) Roraima: Bolsonaro (69,57%) y Lula (23,05%) Santa Catarina: Bolsonaro (62,21%) y Lula (29,54%) Sergipe: Lula (63,82%) y Bolsonaro (29,16%) São Paulo: Bolsonaro (47,71%) y Lula (40,89%) Tocantins: Lula (50,40%) y Bolsonaro (44,00%).