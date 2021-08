Los 130 congresistas peruanos, de nueve bancadas, decidirán mañana si le dan un voto de confianza al primer Consejo de Ministros del presidente Pedro Castillo, en cuyo caso el equipo continuará en funciones, o si se la niega, lo que obligará a todos los integrantes a renunciar.

Para dar o rechazar la confianza se requiere que el "sí" o el "no" tengan más votos que la suma de la otra opción y las abstenciones. Si eso no ocurriera por una fuerte presencia de abstenciones, se seguirá intentando hasta llegar a una salida no más allá del viernes.

La jornada empezará con una exposición del jefe del gabinete, Guido Bellido -quien además es congresista por el partido oficialista Perú Libre (PL)- tras lo cual irá el debate con participación de todos los ministros y los parlamentarios, éstos últimos en tiempos acordes con el tamaño de cada bancada.

El gabinete marca un antecedente histórico de descentralización en Perú, pues 13 de sus 20 integrantes –incluido Bellido- no son de Lima, pero a la vez significa un retroceso en género, pues solo hay dos mujeres, cuando en épocas recientes llegaron a ser la mitad del equipo.

MIRÁ TAMBIÉN Países aceleran evacuaciones desde Afganistán antes de la retirada de EEUU

Como es tradición en Perú, la mayoría de ministros son independientes, aunque PL y su aliado Juntos Por Perú tienen representantes.

Se descuenta por el ambiente previo que la sesión será larga y con continuos y duros enfrentamientos entre las partes.

Las fuerzas políticas en el Congreso y su respectivo número de representantes son:

- Perú Libre (37 votos): la bancada del partido marxista-leninista del presidente Castillo -en la que hay 13 profesores castillistas invitados que preparan un nuevo partido- votará unánimemente "sí" y defenderá al Gobierno. El líder de la bancada es Waldemar Cerrón, hermano del fundador y jefe del colectivo, Vladimir Cerrón, aunque el de más presencia en la práctica es Guillermo Bermejo.

MIRÁ TAMBIÉN EEUU no pudo concluir si el coronavirus salió de un laboratorio chino, afirman medios

- Fuerza Popular (24 votos): el partido de la excandidata presidencial Keiko Fujimori, encabezado en el Congreso por Hernando Guerra García, lidera la derecha "dura" de oposición y anticipó que votará "no". Sus críticas al Gobierno lo han llevado incluso a intentar desconocerlo. Tiene notoria influencia sobre otras bancadas.

- Acción Popular (16 votos): histórico partido de centroderecha fundado por el fallecido expresidente Fernando Belaunde, preside el Congreso con Maricarmen Alva. Un integrante, Edwin Martínez, anticipó que la bancada votará "sí", pero su compañero Darwin Espinosa afirmó que aún no hay decisión.

- Alianza Para el Progreso (15 votos): el partido de centroderecha liderado desde fuera del Congreso por el excandidato presidencial César Acuña, dice que escuchará a los ministros antes de decidir. Aunque por lo general es más próximo a posiciones conservadoras, es marcadamente pragmático.

- Avanza País (diez votos): partido de derecha liberal, fue liderado por el excandidato presidencial Hernando de Soto, pero ante el alejamiento de éste del debate quedó prácticamente en manos de congresistas proclives a posiciones más "duras", como Alejandra Tudela, quien ya pidió la destitución de Castillo. Se estima que podría votar "no", pero no se descarta una estratégica abstención.

- Renovación Popular (nueve votos): representa la posición más a la derecha en el arco peruano. De tendencia ultraconservadora, lo lidera desde fuera del Congreso el excandidato presidencial Rafael López Aliaga y desde dentro el almirante en retiro Jorge Montoya. Sugiere que votará "no" y anuncia que, de ganar el "sí", buscará luego destituir a los ministros "uno por uno".

- Alianza SP-PM (nueve votos): formada por los seis congresistas del partido Somos Perú, de centroderecha, y los tres del Partido Morado, de centro, maneja posiciones más proclives al diálogo, aunque algunos miembros dudan en apoyar a un gabinete con Bellido, a quien consideran un radical de izquierda, machista y homofóbico.

- Podemos Perú (cinco votos): partido de derecha liderado desde fuera y dentro del Congreso por José Luna Gálvez, suele ser pragmático, pero generalmente se entiende mejor con las alas conservadoras. Un integrante, Carlos Anderson, dijo que se dejará el voto a la conciencia de cada legislador.

- Juntos por Perú (cinco votos): alianza de partidos de izquierda y centroizquierda liderada desde fuera por la excandidata presidencial Verónika Mendoza. Es la única socia de PL y tiene los ministerios de Economía, Salud, Comercio y Mujer. Votará "sí". (Télam)