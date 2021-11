Las elecciones presidenciales y parlamentarias de hoy en Chile estaban caracterizadas, hasta primera hora de esta tarde, por largas filas en muchos centros de votación, lo que podría generar un resultado aun más incierto del que se pronosticaba, con candidatos de todo el espectro ideológico y el país en un proceso de reorganización que incluye la redacción de una nueva Constitución.

La última primera vuelta presidencial chilena se realizó en 2017 con 47% de participación ciudadana, pero en esta oportunidad, según lo que pudo ver Télam en varios puntos de la capital chilena, las filas eran mucho más largas que en anteriores ocasiones.

Muchos jóvenes, que votaban por primera vez a presidente, llegaron a los locales de votación ansiosos por ejercer su deber cívico, algo que no se había visto en anteriores elecciones.

“Queremos elegir a quien nos gobierne”, “importa mucho quién sea el nuevo presidente”, fueron las algunas de las frases de los jóvenes en las filas de votación en la comuna capitalina de La Reina.

También muchos adultos mayores llegaron a emitir su sufragio y tenían filas preferenciales para no tener que esperar tanto tiempo.

“Por suerte puedo evitar la fila; si no, habría estado dos horas parada y al sol”, dijo a Télam Cecilia, una señora de 70 años, quien remarcó “desde que volvió la democracia no me he perdido ninguna elección”.

“A pesar de la espera, ejerceré mi derecho a votar, y espero que los jóvenes sigan este ejemplo, ya que es la mejor manera de expresar la opinión”, manifestó Roberto en las afueras del estadio Monumental de Colo Colo, uno de los centros de votación más grandes del país.

En Santiago, la jornada también estuvo marcada por la alta temperatura, por lo que se recomendó llevar agua, además de los implementos sanitarios debido a la pandemia del coronavirus, como barbijo, alcohol en gel y una lapicera para poder firmar y marcar el voto.

Las largas filas que se veían en las calles no se repetían en el interior de los centros de votación, ya que los aforos sanitarios no permitían aglomeraciones.

También la emisión del voto era más lenta que en anteriores oportunidades, ya que en nueve de las 16 regiones del país se eligen senadores y no solamente presidente, diputados y consejeros regionales, lo que generó más tiempo de cada votante en la “cámara secreta”.

Durante la mañana, el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, afirmó a la prensa: “Los reportes que tenemos es que ha habido una buena participación hasta el momento”.

El funcionario recordó que las mesas cierran a las 18 (la misma hora en la Argentina) “o hasta que haya personas en la fila, es decir, si hay algunas personas que están esperando a votar, no se puede cerrar esa fila".

Los votantes elegirán al sucesor del presidente Sebastián Piñera entre siete candidatos, de los cuales aparecen como favoritos Gabriel Boric, de la alianza de izquierda Apruebo Dignidad, y José Antonio Kast, del Frente Social Cristiano, de ultraderecha.

Las mesas de votación abrieron a las 8, para que los ciudadanos habilitados elijan al presidente, a 27 de los 43 senadores, a la totalidad de los 155 diputados y a 302 consejeros regionales.

Los candidatos llamaron a la ciudadanía a ejercer su voto. Boric, en su natal Punta Arenas, pidió “que la esperanza le gane al miedo”.

El pinochetista Kast votó en Paine, a 50 kilómetros de Santiago, y remarcó que “lo principal es que mucha gente concurra a votar y se pronuncie en libertad”.

No solo los candidatos llamaron a la ciudadanía a votar, sino que Piñera, la primera figura pública en ir a sufragar en un colegio en Las Condes, un barrio acomodado de Santiago, dijo: "Todas las opiniones importan. Vengan a votar; somos capaces de resolver nuestras diferencias de manera pacífica, a votar”.

Se espera que ninguno de los candidatos a presidente alcance el 50% más uno de los votos necesario para ganar en primera vuelta, y que los dos más votados vuelvan a enfrentarse en balotaje, previsto para el 19 de diciembre.

También aspiran a la Presidencia la extitular del Senado Yasna Provoste, de la coalición de centroizquierda heredera de la ex-Concertación; el oficialista y exministro Sebastián Sichel, y el varias veces candidato y miembro del Grupo de Puebla Marco Enríquez-Ominami.

Completan el pelotón el conservador Franco Parisi, que no vive en Chile, y el profesor de extrema izquierda Eduardo Artés, por la Unión Patriótica.

Según las últimas encuestas, los favoritos son Boric y Kast, lo que parece confirmar la erosión de la centroderecha y la centroizquierda que se vio a lo largo de este año en las urnas.

El sufragio en Chile es voluntario, por lo que uno de los factores que puede inclinar la votación es la participación ciudadana, que históricamente se acerca al 50% del padrón electoral.

Casi 15 millones de personas están en el padrón electoral, mientras 71.018 están habilitados para votar en el extranjero.

Al igual que las anteriores elecciones en Chile, se establecieron estrictos protocolos sanitarios por el coronavirus, que contagió a más de 1,7 millones de personas y causó la muerte a más de 38.000 desde que comenzó la pandemia. (Télam)