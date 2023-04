Más de 30 cohetes fueron lanzados el jueves desde El Líbano contra Israel, informó el Ejército israelí, en medio de una escalada de tensión tras las redadas policiales contra la mezquita de Al Aqsa en Jerusalén esta semana. El episodio fue el mayor lanzamiento de cohetes contra Israel desde El Líbano desde 2006, cuando el Estado judío libró una guerra con el Hezbolá libanés. "Nadie debe ponernos a prueba, tomaremos todas las medidas necesarias para defender a nuestro país y a nuestro pueblo", dijo el ministro de Asuntos Exteriores, Eli Cohen, en Twitter. El Ejército israelí indicó que 34 cohetes fueron lanzados desde El Líbano, de los cuales 25 fueron interceptados por el sistema antimisiles Cúpula de Hierro. El servicio de ambulancias de Israel dijo que un hombre había sufrido heridas leves de metralla. El incidente se produjo mientras Israel enfrenta la presión mundial tras las redadas policiales en el recinto de la mezquita de Al Aqsa en Jerusalén durante el mes sagrado musulmán del Ramadán, que este año coincide con la festividad judía de la Pascua judía que comenzó el miércoles por la noche. No se reivindicó la autoría del atentado, pero un responsable militar israelí dijo también que el Estado hebreo trabajaba con la hipótesis de que el ataque estaba vinculado con los palestinos. Tres fuentes de seguridad no israelíes dijeron también que se creía que las facciones palestinas en Líbano, y no Hezbolá, eran las responsables de los ataques, aunque se daba por sentado que Hezbolá tendría que haber dado su permiso. "No son lanzamientos de Hezbolá, pero es difícil creer que Hezbolá no lo supiera", sostuivo en Twitter Tamir Hayman, exjefe de la inteligencia militar israelí. Ismail Haniyeh, jefe del grupo islamista Hamás, que controla la Franja de Gaza, estaba de visita en Líbano, pero no hubo comentarios inmediatos del grupo. Tampoco hubo comentarios inmediatos del ejército libanés ni de Hezbolá. Imágenes de televisión mostraron grandes columnas de humo elevándose sobre la ciudad fronteriza de Shlomi, en el norte de Israel, con coches destrozados en las calles. La cadena pública Kan informó que la Autoridad Aeroportuaria de Israel había cerrado los aeropuertos septentrionales de Haifa y Rish Pina. (Reportaje de Henriette Chacar en Jerusalén, Nidal al-Mughrabi en Gaza y la Redacción de Beirut, escrito por James Mackenzie

Editado en español por Javier Leira) Reuters-NA NA