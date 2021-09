El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou respondió a los insultos y quejas que recibió hoy por parte de manifestantes en medio de la inauguración de una obra pública en Salto, ciudad limítrofe con Argentina.

“Cuando yo termine los voy a escuchar a todos, voy a cruzar y los voy a escuchar a todos, como hago en todos los lugares”, contestó Lacalle Pou a un grupo de manifestantes que interrumpieron su discurso durante la inauguración de un Centro Pyme.

“Acá están los que vienen a saludar, a pedir y los que se vienen a quejar. Y eso es el Uruguay”, agregó el presidente uruguayo, según informó el medio local El País.

Opositores a la Ley de Urgente Consideración -que declara ilegítimos los piquetes en espacios públicos o privados, entre otras cosas-, representantes de ollas y merenderos de Salto, del sindicato de la construcción y personas que viven o trabajan en Concordia y piden poder cruzar, formaban parte del grupo que gritaba contra el mandatario.

“Pero también es muy importante, no solo lo que se dice, sino cómo se dice. Este gobierno no escucha más a los que gritan, escucha más a los que tienen razón y la verdad no tiene volumen”, se defendió el mandatario.

Además, hizo mención indirectamente a los paros que hubo en los últimos días en el puerto de Montevideo y en una planta de Durazno, en el centro geográfico de Uruguay.

“Mucha gente hace uso legítimo de la huelga y el paro, pero el gobierno va a respaldar también a los que quieren trabajar. No podemos contraponer una parte de la sociedad a la otra”, remarcó Lacalle Pou. (Télam)