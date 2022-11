El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, buscó hoy bajar el revuelo que provocó, incluso dentro del oficialismo, su decisión de avanzar en la designación de un embajador en Venezuela, donde el país tiene como máximo representante un encargado de negocios, aunque aclaró que no hay cambio de su postura respecto del gobierno de Nicolás Maduro.

"Está claro que es una dictadura", subrayó Lacalle Pou, que insistió en que no hay variación en su mirada: "Si no cambia Maduro, yo no voy a cambiar de opinión", dijo.

El gobierno solicitó la semana pasada a Venezuela el beneplácito para acreditar al exintendente de Tacuarembó Eber Da Rosa, dirigente del Partido Nacional, como embajador.

Una vez que el gobierno de Maduro dé su aval, el Ejecutivo enviará el proyecto de ley al Parlamento solicitando el visto bueno.

Durante una visita que hizo a Soriano, Lacalle Pou fue consultado sobre si la chance de volver a tener un embajador significaba un acercamiento.

"¿Acercamiento en qué sentido? Lo que tiene que haber en Venezuela es democracia. Vínculo comercial puede haber", dijo el presidente.

"Nosotros lo único que hicimos fue nombrar un embajador; tenemos en Cuba, tenemos en otros países, el agregado militar nunca dejó de estar", declaró.

En Caracas, el actual encargado de negocios es Carlos Bentancour, un funcionario de carrera que asumió en marzo de este año y que llegará a la edad de jubilación en el Servicio Exterior en marzo de 2023.

MIRÁ TAMBIÉN Misiles rusos golpearon en territorio polaco y murieron dos personas

Antes, la diplomática Verónica Ramírez estuvo como jefa de misión en forma interina desde septiembre de 2020 debido a que Gustavo Pacheco -que había sido designado por el Frente Amplio en 2019- retornó a Montevideo, reseñó el diario El Observador.

Uruguay dejó de tener embajador en Venezuela en 2015 y pasó a tener encargados de negocios, por lo que si se concreta la designación de Da Rosa se elevará la relación.

Las relaciones se venían tensando ya cuando el gobierno de Tabaré Vázquez decidió que su máxima representación diplomática fuese la de un encargado de negocios.

Por esa época, Maduro acusó al entonces canciller Rodolfo Nin Novoa de coordinar acciones con el gobierno de Estados Unidos contra su país.

En la alianza gobernante, Cabildo Abierto dejó claro hoy que no tiene "ninguna objeción" con la posible designación de Da Rosa para el cargo diplomático, que sería "una muestra de realismo político", según su titular, Guillermo Domenech.

El senador afirmó que "en otros países de dudosa legitimidad democrática o dictaduras" Uruguay tiene embajadores, y puso como ejemplos a China, Cuba y Nicaragua.

Y desde el Partido Colorado, una de sus voces habitualmente más polémicas, el diputado Ope Pasquet, hizo pública su sorpresa.

"No conocemos las razones del Poder Ejecutivo, no sabemos si esto representa un cambio de política hacia Venezuela. Si bien está fuera de cuestión la persona de Eber da Rosa, designar un embajador en Venezuela francamente nos inquieta", continuó, según el sitio de ladiaria.

"Nos parecía razonable, adecuado, siendo el régimen venezolano el que es, que Uruguay tuviera las relaciones diplomáticas al mínimo nivel con un encargado de negocios", apuntó.

Como contrapartida, la embajada de Venezuela en Montevideo tiene a Julio Chirino hace 12 años al frente, el que más tiempo lleva en el cuerpo diplomático acreditado en la capital, según medios locales. (Télam)