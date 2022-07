La vicepresidenta de Uruguay, Beatriz Argimón, que visitó Moscú y Kiev como parte de una delegación de la Unión Interparlamentaria (UIP), remarcó que “no es visible” el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania y esbozó la chance de que después de estas gestiones “se abra un diálogo de actores políticos” en algún país europeo.

A modo de balance de su viaje, del que regresó ayer, Argimón admitió “un escenario complejo” si se pretende lograr el fin del enfrentamiento y, más pesimista, remarcó que “en principio no es visible el fin de la guerra”.

“Cumplimos con lo que la UIP nos encomendó: tratar de fortalecer el diálogo entre parlamentos. Es la única delegación a la que ambos países aceptaron recibir. Buscamos fortalecer iniciativas de diálogo en un ámbito donde se precisa mucho más diálogo”, relató la vice uruguaya.

Resaltó también que la delegación tuvo “libertad” para intercambiar con la sociedad y los habitantes de zonas afectadas por bombardeos.

MIRÁ TAMBIÉN La senadora electa colombiana Piedad Córdoba fue internada en Medellín

“Cuando uno iba caminando, iba pensando si a nosotros en cualquier departamento nos pasa lo que estaba viendo, esa angustia en la sociedad, pero también la fuerza de quienes quieren reconstruir inmediatamente los lugares dañados; una mezcla de dolor y fuerza para adelante que uno valora”, expresó.

Como parte de la representación latinoamericana, Argimón estuvo acompañada del vicepresidente de la UIP y coordinador de los grupos de trabajo, Ali Rashid Al Nuaimi, de Emiratos Árabes Unidos; Peter Katjavivi (Namibia); Nosiviwe Noluthando Mapisa-Nqakula (Sudáfrica); Arda Gerkens (Países Bajos); Avi Dichter (Israel); Aigul Saifollakyzy Kuspan (Kazajistán); y Fadli Zon (Indonesia).

Sobre si había sentido miedo, la vicepresidenta aseguró que en el lugar “se percibía mucha tensión, especialmente en lugares de bombardeos” y, a modo de ejemplo, reseñó que la sede del Parlamento ucraniano está “totalmente protegido con bolsas de arena para evitar la destrucción en posibles bombardeos”.

“Ahí, después de las reuniones, una legisladora ucraniana me dice: ‘tu entenderás que estoy resistiendo por mis hijos y los de todos’; me abrazó y se largó a llorar; uno se va pensando: ¡cuánto horror siglo XXI! Se supone que había cosas que ya no nos iban a pasar”, agregó Argimón, según el diario montevideano El País. (Télam)