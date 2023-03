La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, cuestionó hoy al fiscal general, Francisco Barbosa, por la marcha de las investigaciones sobre el atentado que sufrió el 10 de enero pasado en el sudoeste del país.

"Desde el 20 de enero 2023 no he tenido diálogo con usted, tampoco he sido informada de avances en esas investigaciones", manifestó la vicepresidenta en un hilo de Twitter.

Márquez aseguró que en la reunión de inicios de año con el Fiscal lo informó sobre "la preocupación por el atentado frustrado que se presentó sobre la vía que conduce a mi casa en Cauca" y le pidió "investigar los hechos acontecidos".

El cuestionamiento de la vicepresidenta ocurrió días después de que Barbosa afirmara que Márquez lo visitó en su despacho para implorar por seguridad, dado que supuestamente nadie en el Estado le garantizaba su cuidado.

Según Barbosa, la vicepresidenta le dijo que "estaba preocupada porque nadie le garantizaba la seguridad", ni la Policía ni la Unidad Nacional de Protección (UNP), a lo que el jefe del ente investigador le respondió que su despacho tampoco tenía funciones de vigilancia y seguridad personal.

"Estoy sorprendido, me parece complicado que la vicepresidenta del país diga eso", afirmó el fiscal en un foro sobre la reforma de la justicia, organizado por la Universidad del Externado de Colombia, según el diario colombiano El Tiempo.

La vicepresidenta aseguró en su mensaje en Twitter que valoraba "el trabajo de la @PoliciaColombia y de la @UNPColombia (Unidad Nacional de Protección) que día a día se esfuerzan por cuidar mi vida", con lo que puso un interrogante sobre las afirmaciones de Barbosa, que en las dos últimas semanas cuestionó al gobierno del presidente Gustavo Petro.

El 10 de enero, Márquez reveló en redes sociales que miembros de su seguridad encontraron un artefacto explosivo en la vía que conducía de su entonces vivienda en el Cauca, una zona de alta conflictividad armada.

En 2019, Márquez fue objeto de un ataque con granadas y ráfagas de fusil por su labor como activista ambiental.

En tanto, el jefe de los fiscales criticó públicamente decisiones que tomó el gobierno del Pacto Histórico.

El martes pasado, Barbosa afirmó que el presidente Petro afectó la institucionalidad y el orden público al decretar el cese del fuego con diversas organizaciones armadas.

Petro "hizo una suspensión de operaciones militares y policiales en el territorio nacional, sin verificación y sin limitación geográfica" y "eso llegó a una situación de inoperatividad de la fuerza pública", dijo Barbosa en declaraciones a la emisora colombiana Blu Radio.

El domingo pasado, Petro anunció el fin del cese bilateral del fuego con el Clan del Golfo, un grupo armado organizado paramilitar con presencia en más de 200 municipios de Colombia, financiado a través del narcotráfico.

El gobierno colombiano presentó el 15 de este mes ante el parlamento el proyecto de Ley de Sometimiento, que postula ofrecer penas menores de cárcel a los integrantes de organizaciones criminales que acepten la responsabilidad penal por sus delitos, entreguen información y reparen a sus víctimas. (Télam)