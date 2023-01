Los países de la Unión Europea están trabajando en un décimo paquete de sanciones contra Rusia por su guerra en Ucrania que entrará en vigor el próximo mes, según han informado fuentes diplomáticas a Reuters. Los partidarios de una postura de la UE más contundente frente a Rusia ya han pedido nuevas sanciones para frenar la cooperación del bloque con Moscú en materia de combustible nuclear, prohibir las importaciones de diamantes rusos y reducir el comercio con Bielorrusia, aliada del Kremlin, entre otras medidas. El viernes, altos cargos diplomáticos de tres países partidarios de una vía intermedia dijeron que la próxima ronda de sanciones debería estar lista en torno al aniversario, el 24 de febrero, de la invasión rusa de su vecino, una ex república soviética que en los últimos años ha acercado posturas con Occidente. "El próximo paquete de sanciones estará listo en torno al trágico primer aniversario de la invasión", dijo uno de los diplomáticos de alto rango, mientras que un segundo dijo que "hay ambición" para tener las medidas listas en ese momento. Sin embargo, no quisieron hablar de quién y qué podría incluirse en el paquete. Por lo general, la inclusión de personas en una lista negra reúne más fácilmente el apoyo necesario de los 27 países de la UE que las duras sanciones económicas. "Es demasiado pronto, acabamos de recibir el noveno paquete", dijo un alto diplomático de otro país de la UE, al que aún hay que convencer para que adopte otro conjunto de sanciones después de que se acordara el anterior en diciembre. No se espera que los distintos ministros de Asuntos Exteriores de la UE tomen ninguna decisión al respecto en su reunión del lunes, pero es probable que algunos aprovechen la ocasión para impulsar el debate. Los responsables de la UE también quieren que los ministros aprueben un séptimo tramo de ayuda militar a Ucrania por valor de 500 millones de euros (540 millones de dólares). El Ministerio de Asuntos Exteriores y el portavoz del Gobierno de Hungría no respondieron a las peticiones de comentarios sobre las informaciones que apuntan a que Budapest bloqueará esa medida antes de las conversaciones del lunes. Antes, los enviados de los 27 miembros de la UE debatirán este fin de semana la inminente revisión del precio máximo del petróleo ruso, que Polonia y Lituania piden que se reduzca. También se espera que los ministros de Asuntos Exteriores comunitarios añadan el lunes más personas a su lista de sanciones a Irán por abusos de los derechos humanos, y algunos países de la UE piden aún más medidas en respuesta al suministro por Teherán de aviones no tripulados que Rusia utiliza en Ucrania. (Reporte de Gabriela Baczynska, Andrew Gray, Philip Blenkinsop, Jan Strupczewski, Kate Abnett, Krisztian Than; escrito por Gabriela Baczynska; edición de Frances Kerry; editado en español por Darío Fernández) Reuters/NA NA