El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, exigió hoy "pausas humanitarias inmediatas y más accesos" para que la asistencia llegue a los civiles en la Franja de Gaza durante su visita a Cisjordania y sostuvo que la Unión Europea "es amiga del pueblo palestino".

"La Unión Europea (UE) exige pausas humanitarias inmediatas y más accesos para que la asistencia llegue a los civiles en Gaza", escribió Borrel en la red social X (antes Twitter), tras reunirse en Ramallah con el primer ministro palestino, Mohammad Shtayyeh. Además, aseguró que "la UE es amiga del pueblo palestino".

The EU is a friend of the Palestinian people. We are dismayed by the enormous suffering of civilians in Gaza, in Israel & the situation in the West Bank

EU demands immediate humanitarian pauses & more access for assistance to reach civilians in Gaza.https://t.co/jRRJ8zRusM

"Estamos consternados por el enorme sufrimiento de los civiles en Gaza, Israel y la situación en Cisjordania", agregó el diplomático español y aseguró que el bloque europeo "cuadruplicó" su asistencia humanitaria para la población gazatí.

En su discurso, Borrell enumeró las penurias que viven los gazatíes, sometidos a "una grave escasez de alimentos, agua, electricidad, combustible, de todo" y se refirió asimismo a la situación "crítica" de los hospitales, que están colapsados y atraviesan "una grave falta de medicamentos y suministros médicos".

Discussed with President Abbas ways to end the war

In the immediate term, practical solutions are needed, starting with immediate humanitarian pauses, access for aid & hostage release

En ese sentido, destacó que Israel "necesita respetar el derecho internacional humanitario y el principio de proporcionalidad", algo que ya les transmitió a las autoridades israelíes con las que se reunió ayer.

"Un horror no justifica otro horror. Los mejores amigos de Israel son los que les piden que no se dejen llevar por la ira", arremetió Borrell, según una copia de su discurso colgado en la página web de la UE.

El diplomático español también señaló que la guerra contra el movimiento islamista palestino Hamas en Gaza es el resultado "de un fracaso político y moral colectivo de la comunidad internacional" por el que los pueblos israelí y palestino "están pagando un alto precio".

"Solo una solución política puede poner fin a este ciclo insostenible de violencia. Solo una solución política puede detenerlo. Es por eso que estoy en esta gira, comenzando con Israel, seguido de Ramallah para visitarlos a ustedes, la Autoridad Nacional Palestina, para trabajar con nuestros socios en el camino a seguir y analizar qué se debe hacer para que esta guerra termine", expresó.

Se refirió así a los "tres sí y tres no" que en su opinión deben acordarse: "No" a los desplazamientos forzados de palestinos dentro y desde Gaza, "No" a la reocupación por parte de Israel ni a un refugio seguro para Hamas en Gaza y "No" a la disociación de Gaza de la cuestión palestina.

Lo que sí debería ocurrir es el "regreso de la Autoridad Nacional Palestina a Gaza, "Sí" a una mayor participación de los países árabes y "Sí" a una mayor participación de la UE, "en particular en el proceso político, en la construcción del Estado palestino".

Asimismo, destacó que no debe olvidarse la situación en los territorios ocupados de Cisjordania, donde en los últimos años ha habido un enorme avance de la construcción de colonias a la vez que los colonos han estado cometiendo ataques contra los palestinos.

Además del primer ministro, Borrell mantuvo una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Palestina, Riyad al Maliki, en el marco de su gira que también lo llevará a Qatar y otros países de la región para discutir el acceso humanitario, así como la solución a la crisis basada en el principio de los dos Estados. (Télam)