La propuesta del presidente de Perú, Pedro Castillo, de impulsar una consulta sobre una eventual reforma constitucional es una maniobra de “distracción” para el verdadero objetivo, que es “cerrar el Congreso”, advirtió hoy la titular del Parlamento, María del Carmen Alva.

"Aquí nadie es ingenuo. Sabemos bien lo que quiere; desde el primer día se sabía que el objetivo era cerrar el Congreso", advirtió Alva, que resaltó los esfuerzos de la oposición para que el país “no se vuelva ni Cuba ni Venezuela”.

La jefa del Congreso, del opositor Acción Popular, de centroderecha, rechazó en esos términos el anuncio de Castillo de enviar al legislativo un proyecto para que en paralelo a las elecciones regionales de octubre se haga una consulta popular sobre la reforma de la Constitución.

Alva juzgó, en declaraciones a la prensa, que la propuesta de Castillo es "inconstitucional" e "inviable", y advirtió que por eso el mandatario de izquierda podría ser objeto "de una denuncia" ante la justicia.

"Estamos tratando de que esto no se vuelva ni Cuba ni Venezuela. El objetivo de este gobierno es cerrar el Congreso. Sin Congreso no hay democracia", señaló.

Alva insistió en que "cualquier reforma constitucional total o parcial pasa por el Congreso, según la Constitución”, por lo que “no existe la posibilidad de que el Ejecutivo convoque a una Asamblea Constituyente".

El oficialismo culpa a la actual Constitución, promulgada en 1993 por el entonces presidente Alberto Fujimori, de promover las inequidades económicas que sufre Perú, porque consagra un modelo de libre mercado.

Castillo asumió el poder en julio de 2021 y entre sus promesas de campaña estaba el cambio de la Constitución de 1993.

Alva explicó que los sucesivos votos de confianza de la Cámara a los diferentes gabinetes ministeriales presentados por Castillo –van cuatro desde su asunción- estuvieron condicionados a que el presidente no tenga “luz verde”, porque, si no, "ya no existiría el Congreso".

Lamentó la legisladora que desde el Ejecutivo se busque trasladar la responsabilidad a la Cámara por la situación de "desgobierno" que vive el país sudamericano.

"Nos están echando a nosotros la culpa de su incapacidad", expresó.

"De todas las ineptitudes nos echan la culpa, pero el pueblo peruano no es tonto ni ingenuo y se da cuenta y sabe que este señor (Pedro Castillo) no está preparado para gobernar", subrayó.

Cuando asumió, en julio del año pasado, Castillo adelantó que impulsaría una reforma, y en noviembre último envió al Congreso un proyecto de ley para modificar cinco artículos de la Constitución para eliminar la incapacidad moral como causal para la destitución de un presidente y modificar la llamada cuestión de confianza hacia los integrantes del gabinete. (Télam)