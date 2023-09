La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su rechazo hoy a una iniciativa propuesta por el Gobierno de Perú que pretende modificar un artículo del Código Penal para responsabilizar y penar a los periodistas y medios de comunicación por informar sobre protestas sociales contra el Gobierno que terminen en disturbios.

"En las sociedades democráticas, las libertades de prensa, expresión, reunión y protesta son derechos de acción individual y colectiva para expresar ideas, oposición o denuncias. Restringir esos principios atenta de forma flagrante contra las convenciones internacionales sobre Derechos Humanos", indicó en un comunicado el presidente de la SIP, Michael Greenspon.

El pasado 28 de julio, la presidenta peruana Dina Boluarte pidió al Parlamento la modificación del Código Penal para castigar penalmente a quienes calificó de "instigadores de disturbios" en manifestaciones.

En el documento especificó que los instigadores serían los creadores de contenido, usuarios de redes sociales, periodistas y medios de comunicación que informen o compartan datos sobre convocatorias a protestas sociales, detalló el diario La República.

Así, la propuesta busca reformar el punto 3.1.2, inciso C, del Código Penal, para sancionar a aquellos que hayan cometido delitos, incluso funcionarios públicos y comunicadores, por incitar a la violencia en marchas, consignó la agencia de noticias Europa Press.

Bajo este escenario, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) mencionó que la iniciativa "abre la puerta a que se procese arbitrariamente, bajo la figura de instigadores de disturbios, a ciudadanos, incluyendo periodistas, que informen o compartan información sobre protestas".

Ya en marzo pasado periodistas peruanos se pronunciaron en contra del proyecto de ley de la Comisión de Justicia del Congreso que incrementa las penas de cárcel por delitos de difamación y calumnia por la utilización indebida de los medios de comunicación, redes sociales o sitios web.

"Este proyecto pretende darles un escarmiento a los periodistas. He escuchado a varios congresistas que dicen que no tiene nada que ver con la actividad periodística, que no va a afectar a la libertad de prensa, y me pregunto si han leído el dictamen", comentó por ese entonces la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), Zuliana Laines.

"Hemos analizado a profundidad y el dictamen hace al menos tres menciones expresas al trabajo periodístico en medios de comunicación, en redes sociales, en páginas web. Hay un empecinamiento que no comprendemos", agregó Laines. (Télam)