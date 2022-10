Siete Misiones de Observación Electoral (MOE) internacionales supervisarán el desarrollo de la segunda vuelta de las elecciones en Brasil, que se celebra el próximo domingo. De acuerdo con el Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, las misiones cumplirán este jueves agendas en Brasilia y Sao Paulo. La atención de los observadores está puesta sobre todo en la disputa presidencial, en la que el presidente Jair Bolsonaro, quien busca la reelección por el Partido Liberal (PL), enfrenta al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), del Partido de los Trabajadores (PT). Las misiones de observación electoral pertenecen a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y al Parlamento del Mercosur (Parlasur), así como a la Red de Órganos Jurisdiccionales y de Administración Electoral de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (Roaje-CPLP). Estarán también presentes el Centro Carter, la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales (IFES, siglas en inglés) y Transparencia Electoral. El presidente del TSE de Brasil, Alexandre de Moraes, participa este jueves en una reunión con la delegación de la OEA, al tiempo que la Uniore se reunirá con la Fiscalía General y técnicos del órgano electoral. Todas las misiones que participan para la segunda vuelta electoral fueron acreditadas por el TSE y participaron en la observación de la primera ronda realizada el pasado 2 de octubre. Los organismos dieron a conocer informes preliminares en los que no señalaron ninguna irregularidad y elogiaron a la Justicia Electoral por la conducción del proceso. Los informes preliminares de la segunda vuelta deben publicarse poco después de la votación del domingo, aunque los informes definitivos podrían tardar meses en estar listos, según el TSE. El órgano electoral aclaró además que las misiones están compuestas por mecanismos multilaterales regionales, transnacionales o globales, así como por organizaciones no gubernamentales, Gobiernos extranjeros e instituciones educativas extranjeras. "Con relación a la urna electrónica, los miembros de las MOE analizan los programas y el recuento de los votos, para poder emitir un informe técnico sobre la seguridad e integridad del sistema de votación de Brasil", señaló el TSE. Este año también fue creada la primera Misión de Observación Electoral Nacional, integrada por entidades nacionales, organizaciones de la sociedad civil e instituciones de educación superior de todo Brasil

Xinhua-NA NA