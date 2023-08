El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo hoy que recibió “con dolor” la información sobre el presunto ingreso de dinero del narcotráfico en su campaña, admitida por su propio hijo de acuerdo con el fiscal que investiga el hecho, pero manifestó que “nada ni nadie puede detener la lucha de toda una vida contra la corrupción” ante el asedio de la oposición por el caso.

Petro emitió un comunicado esta mañana en el que lamentó las noticias sobre "presuntas irregularidades en el desarrollo de la campaña presidencial en la Costa", en referencia al departamento Atlántico, y al respecto puntualizó: "En cuanto a la institución, sin vacilación alguna, afirmo y reitero que nadie puede estar por encima de la ley y que la justicia debe aplicarse de manera imparcial, con el debido proceso y todas las garantías constitucionales".

"Serán los jueces en sus diferentes competencias quienes definan jurídicamente lo que corresponda. Para tal efecto, le he otorgado poder al conjuez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Pava Lugo, para que me represente", añadió.

Finalmente, enfatizó: "Continuaré decididamente con la agenda presidencial. Nada ni nadie puede detener la lucha de toda una vida contra todas las formas de corrupción, y el Gobierno continuará sin distracciones su tarea y su compromiso por una Colombia mejor".

El pronunciamiento del mandatario se conoció en paralelo a distintas denuncias que legisladores de la oposición hicieron frente a la Comisión de Acusación del Parlamento, tras la confesión del hijo del presidente, Nicolás Petro, imputado por presuntos delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito, sobre el ingreso de dinero ilegal a la campaña electoral.

Nicolás Petro admitió que un condenado por narcotráfico aportó dinero para la campaña proselitista de su padre, según reveló ayer el fiscal del caso, Mario Burgos, en medio de un proceso de colaboración con la fiscalía que lo acusa de lavado de activos.

Nicolás "recibió altas sumas de dinero de parte del señor Samuel Santander López Sierra, conocido como 'El Hombre Marlboro'", condenado por narcotráfico en Estados Unidos, abundó Burgos.

Conocidas estas revelaciones, legisladores de la oposición anunciaron públicamente su intención de denunciar al presidente ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, mientras Petro aseguró que no le ha pedido a sus hijos delinquir, y que el caso por el que se investiga a Nicolás no servirá para tumbar al "primer Gobierno popular del país".

"Tengan ustedes la absoluta certeza de que este Gobierno se acaba de acuerdo al mandato popular, de nadie más, y eso es bueno que quede claro en Colombia, no hay nadie que pueda terminar con este Gobierno, que sea el pueblo mismo, y el pueblo dio una orden por mayoría en las urnas electorales", aseguró Petro durante un discurso en la Asamblea Popular Campesina para la reactivación del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural.

"A ninguno de mis hijos ni de mis hijas les he dicho jamás que delincan, eso no ha existido. No es la primera vez que han intentado usar las cicatrices familiares, algunas cicatrizarán, otras quizás nunca, claro que han intentado utilizar todas las debilidades para abrir el camino del derrumbe del primer Gobierno popular en Colombia", añadió, citado por la agencia de noticias Europa Press.

El senador 'JotaPe' Hernández, de Alianza Verde, anunció a través de sus redes sociales que denunció al mandatario y solicitó que se le investigue.

"Su propio hijo con pruebas en mano, confirmó a la Fiscalía que la campaña presidencial sí recibió dineros irregulares. Solicito que se investigue, que todo delito sea castigado y todo corrupto vaya a la cárcel", dijo.

Desde Centro Democrático, el miembro de la Cámara de Representantes Christian Garcés sostuvo que la Comisión de Acusaciones "debe arrancar de inmediato con el juicio político" a Petro "debido a las declaraciones dadas por su hijo". (Télam)